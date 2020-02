Logo Creator permette di creare in pochi minuti un logo sul Mac

Gli sviluppatori lituani di Apso MB hanno annunciato Logo Creator 1.0, nuova semplicissima applicazione Mac per la creazione di logo. L’app in questione permette di scegliere un logo già pronto, personalizzarlo in vari modi o crearlo da zero. Le immagini sono vettoriali e possono quindi essere ridimensionate a piacimento e sfruttate per qualsiasi scopo: dai biglietti da visita, alla carta intestata, fino a banner e grandi cartelloni pubblicitari.

Al primo avvio è possibile partire da un documento vuoto o un template. Scegliendo un template è possibile modificare i vari elementi, inclusa opacità, spessore delle linee, ombre, colori, ecc. Si possono creare forme, aggiungere livelli, forme e ovviamente aggiungere/modificare i testi e trasformarli in vari modi. Le immagini possono essere esportate in vari formati (PDF, PNG o JPEG), scegliendo eventualmente anche la risoluzione. Sono presenti anche semplici funzioni di condivisone per invisare le proprie creazioni via mail, Airdrop, Messaggi, ecc.

Gli elementi dei vari logo già presenti di serie sono separati ed è possibile modificare colori, gradienti, ombre in modo molto semplice. Sfruttando strumenti per modificare forme e prospettive è possibile personalizzare in modo infinito i possibili risultati.

Logo Creator – Design Maker richiede macOS 10.14 o seguenti, “pesa” 8.3 MB e si scarica gratis dal Mac App Store. L’app è molto semplice e basilare ma è completamente gratuita, non richiede acquisti in-app e non mostra pubblicità.