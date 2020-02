Negli USA app di incontri indagate per avere consentito l’iscrizione di minori

Negli USA il Comitato investigativo della Camera, l’House oversight and reform committee, sta indagando su varie app di incontri, incluse Tinder e Bumble, perché avrebbero permesso a minori di iscriversi ai servizi e potenzialmente consentire incontri con molestatori sessuali.

Il comitato ha inviato una lettera alle aziende Match Group, Meet Group, New Grindr e Bumble Trading per ottenere maggiori informazioni si loro procedimenti di vagliatura degli utenti per app come Tinder e Grindr. La lettera è partita dopo una serie di report secondo i quali le principali app di incontri non sono riuscite a impedire correttamente le iscrizioni da parte di utenti minorenni.

Le blande policy sui giovani utenti “creano pericolose e inappropriate situazioni” riferisce TheNextWeb. Alle quattro aziende che sviluppano app è stato chiesto di fornire dettagli sull’età dei loro utenti, sulle modalità di verifica, denunce relative ad aggressioni e stupri e segnalazioni dell’utilizzo delle app da parte dei minori.

Non è la prima volta che emergono problemi di questo tipo con app di questo tipo. Lo scorso anno Tinder e Grindr sono state oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine Nel Regno Unito a seguito di report che avevano rilevato diversi casi di abusi subiti da minori dopo essere riusciti a registrati ai servizi.

I servizi in questione sono teoricamente riservati ai maggiorenni ma sono numerosi i casi di minorenni riusciti ad eludere i controlli anagrafici previsti dalle app. Lo scorso anno Tinder e Grindr avevano riferito di usare sia strumenti algoritmici sia di screening umano per impedire la registrazione di minori. Tinder, in particolare, aveva riferito di “scansioni automatiche dei profili per linguaggio e immagini red-flag, revisioni manuali di profili sospetti, attività e report generati dagli utenti”, affermando di bloccare “indirizzi email, numeri di telefono e altri identificativi associati a utenti minorenni che cercano di eludere queste restrizioni”.