Luminar 4.1 fa il pieno di intelligenza artificiale per modificare foto su Mac e PC e va in sconto natalizio

Skylum ha annunciato il suo primo aggiornamento per Luminar 4, celebre programma di fotoritocco che ora si arricchisce di numerose aggiunte e miglioramenti per rendere più semplice il flusso di lavoro e consentire un maggiore controllo nei suoi strumenti di apprendimento automatico.

Secondo quanto annunciato da Alex Tsepko, CEO di Skylum, l’app riceverà altri aggiornamenti nel corso dei mesi che andranno di volta in volta a perfezionare gli strumenti di apprendimento automatico.

Rilasciato un mese dopo il suo lancio iniziale, l’aggiornamento Luminar 4.1 include aggiornamenti all’AI Sky Replacement, lo strumento Erase, Portrait Enhancer e non solo. Partendo dal primo, ora c’è l’opzione atmosfera che consente di aggiungere una leggera foschia alle foto con il semplice click di un pulsante.

Come dicevamo anche lo strumento Erase è stato potenziato, attraverso una nuova tecnologia che renderebbe la rimozione degli oggetti ancora più accurata. Il sistema – spiega l’azienda – sarebbe ora in grado di rimuovere i pixel indesiderati anche quando si ha a che fare con sfondi complessi: i bordi dello strumento sono stati inoltre ammorbiditi per offrire un passaggio più graduale tra l’area cancellata e quella che permane.

Lo strumento Portrait Enhancer può inoltre essere utilizzato con un maggior quantitativo di immagini, comprese quelle su cui sono rappresentati volti di minori dimensioni, come ad esempio nelle foto di gruppo o nei ritratti ambientati.

C’è inoltre un nuovo cursore per gestire la percentuale di incisione di ciascuna delle regolazioni disponibili, rendendo così l’applicazione di modifiche su più livelli ancora più precisa. Luminar 4.1 infine supporta Photoshop 2020, consentendo perciò di usare il relativo plugin con l’ultima versione del programma di Adobe.

Come aggiornare

Luminar 4.1 è un aggiornamento gratuito per gli attuali utenti di Luminar 4. Su Mac, è sufficiente cliccare su Luminar 4 > Controlla aggiornamenti nella barra dei menu, mentre su Windows basta cliccare alla voce Aiuto > Controlla aggiornamenti.

La promozione per Natale

Per un periodo di tempo limitato, Skylum offre uno sconto di 10 euro acquistando Luminar 4, portando il prezzo a 89 euro per i nuovi utenti e 79 euro per quelli già esistenti.

E’ inoltre possibile acquistare la Luminar Holiday Bag, un pacchetto del valore di 489 euro che per l’occasione viene proposto a soli 129 euro, che comprende: abbonamento di 6 mesi a SmugMug Pro, abbonamento annuale per Viewbug Pro, la licenza completa per PDF Expert, l’eBook Rocky Nook e 20 stampe gratis su Parabo Press.

Per maggiori informazioni visitate la pagina della promozione.

Di più

Se volete approfondire il discorso, potete leggere la nostra recensione di Luminar 4 e scoprire le funzionalità dello strumento AI Structure.