Con AI Structure di Luminar 4 per Mac e Windows dite pure addio a scontorni e maschere

Dimenticate il fotoritocco a cui siete abituati perché con Luminar 4 regolare luminosità, contrasto, chiarezza e tutti gli altri parametri sarà incredibilmente facile, veloce e alla portata di tutti.

All’interno di questa nuova versione in arrivo in autunno c’è infatti una nuova tecnologia che l’azienda chiama AI Structure che, come suggerisce il nome, sfrutta i sistemi di apprendimento e di intelligenza artificiale per agire sulla regolazione delle varie strutture dell’immagine ed intervenire senza la necessità di scontorno e selezione manuale.

Cosa fa

Per capire cosa offre partiamo da un esempio pratico. Oggi, quando regoliamo i vari parametri di uno scatto, il selettore selezionato – che sia quello dedicato al livello di luminosità, di chiarezza, di ombre o qualsiasi altro – agisce su tutta l’immagine. Se perciò si vuole regolare in maniera diversa il livello di chiarezza di un soggetto rispetto all’ambiente che lo circonda sarà necessario farlo manualmente con un pennello selettivo oppure effettuare lunghi e noiosi ritagli con una maschera di livello.

AI Structure di Luminar 4 invece fa tutto da solo perché riconosce le persone, i volti, gli oggetti, il cielo, il paesaggio e tutti gli altri elementi dell’immagine. E’ cioè sensibile ai contenuti ed è perciò in grado di regolare il dettaglio e il livello dei singoli parametri di una fotografia senza influire negativamente sulle varie parti che la compongono.

Perché è fantastica

Ora è chiaro che chi vuole ottenere un particolare effetto o chi possiede una propria impronta nel fotoritocco, in questo sistema potrà trovare solo un piccolo alleato e non è escluso che l’azione manuale, più lenta e macchinosa, sia ancora la scelta migliore per ottenere il risultato immaginato e desiderato. Anche perché – ma qui ci riserviamo di provarlo prima di dare un giudizio definitivo – l’impressione è che in questo modo si uccida la creatività del fotografo limitandone il campo di azione con regolazioni controllate dall’AI piuttosto che dalla propria fantasia.

Tuttavia per tutti gli altri che non hanno particolari competenze nel fotoritocco e che desiderano migliorare anche solo leggermente gli scatti senza perderci troppo tempo, questa funzione è una vera e propria manna dal cielo perché non solo non richiede particolari abilità o conoscenze tecniche in materia, ma è chiaramente in grado di apportare le modifiche desiderate senza creare orrendi aloni intorno ai soggetti o introdurre artefatti e rumore che rovinerebbero quegli scatti con del potenziale.

Disponibilità, prezzi e offerta attuale

Luminar 4 arriva in autunno (la data precisa non è stata ancora fissata) al prezzo di 89 euro ma è già possibile pre-ordinarlo con un importante sconto.

Chi possiede già la versione 3 può effettuare l’aggiornamento per soli 59 euro nei quali, grazie alla promozione dedicata ai pre-ordini, è compreso un pacchetto di immagini del valore complessivo di 49 euro (quindi complessivamente si vanno a risparmiare 138 euro).

Una seconda opzione è quella di acquistare il pacchetto a 99 euro che, oltre ad includere il medesimo pack di immagini poc’anzi citato, permette di scaricare subito Luminar 3 ed assicurarsi poi l’aggiornamento a Luminar 4 al momento del lancio. Risparmio complessivo: 108 euro.

Infine è possibile pre-ordinare semplicemente Luminar 4 a 59 euro anziché 89 euro, quindi si risparmiano già 30 euro sul prezzo ufficiale e in più è compreso il pacchetto di immagini presente nelle altre due opzioni, per un risparmio complessivo di 69 euro.

Per pre-ordinare Luminar 4 già oggi è sufficiente recarsi sul sito ufficiale (basta che cliccate qui), quindi dal menù superiore selezionare Luminar e cliccare su Discover more sotto la voce Luminar 4. La pagina che si aprirà vi mostrerà le due offerte attualmente in corso con i relativi pulsanti Pre-ordina Ora in verde, mentre se possedete Luminar 3 e volete comprare l’aggiornamento approfittando dello sconto dovete cliccare alla voce Effettua l’aggiornamento qui visibile in fondo alla pagina.

Non è la prima volta che questo programma appare tra le nostre pagine. Se volete saperne di più potete dare un’occhiata alla recensione di Luminar 3 e alle novità introdotte con la versione 3.1 e con la più recente 3.1.1. Abbiamo anche recensito Luminar 2018 e il plugin Luminar Flex per Apple Foto, Lightroom e Photoshop.