Lumos Ultra è il casco per ciclisti che si controlla da Apple Watch

In questo particolare momento storico il ciclismo è certamente uno degli sport che, più degli altri, permette agli utenti di ripartire con l’attività fisica in tutta sicurezza: sicurezza, ovviamente, vuol dire anche protezione e, in questo, Lumos è uno dei brand più noti. La società lancia su Kickstarter il nuovo casco smart Lumos Ultra. Ecco cosa propone e come acquistarlo tramite un’offerta di 79 dollari.

Il nuovo casco Ultra di Lumos offre, in primis, protezione per la testa, ma ingloba anche fanali anteriori e posteriori e indicatori di direzione, tutto in un unico pacchetto, al fine di rendere le escursioni in bici ancor più sicure. Il casco presenta una batteria interna che può essere facilmente ricaricata tramite USB-C, e che è in grado di alimentare una luce anteriore, quella posteriore rossa, oltre ai due indicatori luminosi, che il ciclista può attivare tramite un telecomando portatile da fissare al manubrio. Ma non finisce qui.

Gli utenti di Apple Watch, infatti, potranno controllare gli indicatori semplicemente sollevando il braccio, grazie all’app Compan Lumos disponibile gratuitamente su iPhone. In questo modo il ciclista potrà sempre indicare la direzione che intende intraprendere, segnalandola all’auto che segue.

Inoltre, il casco Lumos risolve anche un altro problema comune, in cui purtroppo incappano la maggior parte dei ciclisti: il furto dei fanali anteriori e posteriori. Questi, infatti, anziché essere installati sulla bici, facilmente rimovibili da parte di eventuali malintenzionati, sono incorporati nel casco che il ciclista potrà portare con sé.

Al momento il progetto è disponibile su Kickstarter, dove può essere acquistato con un’offerta di appena 79 dollari., circa 70 euro. Le spedizioni inizieranno a novembre 2020. Il produttore ha già esperienza nei progetti Kickstarter, e quindi è sinonimo di garanzia. Peraltro, il progetto ha già superato la linea dei finanziamenti richiesti, ragion per la quale non ci sono motivi per attendersi ritardi nelle consegne.

