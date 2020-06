Apple presenta tre vincitori della Swift Student Challenge WWDC 2020

Continua la presentazione dei vincitori della sfida annuale di Apple Swift Student Challenge: l’evento, che Apple tiene ogni anno prima del WWDC (tutto quello che c’è da sapere sulla conferenza mondiale degli sviluppatori Apple è riassunto in questo articolo di macitynet), incarica i giovani sviluppatori di creare progetti innovativi di tre minuti nell’app Swift Playgrounds di Apple.

Tra i progetti selezionati per questa Challenge dedicata alle giovani generazioni di sviluppatori Cupertino ne ha messo in evidenza un altro trio, dopo il primo annunciato a ridosso della conferenza WWDC. Si tratta di un gioco breve, creato dallo sviluppatore brasiliano Henrique Conte, in cui i giocatori devono aiutare un giovane sviluppatore a fuggire da una grotta all’interno della Touch Bar.

Renata Porto ha creato un Swift playground chiamato Polar Patterns, che aiuta le persone a conoscere meglio le rose matematiche e a generare la propria arte visitva.

La ventunenne Louise Pieri ha creato un progetto per un parco giochi chiamato Meep, che parla di universi paralleli e che è ispirato al suo viaggio come transgender. Per Cupertino la Swift Student Challenge è “un’opportunità per gli studenti sviluppatori di mostrare il proprio amore per la programmazione creando il proprio Swift Playground. Complessivamente quest’anno Apple ha selezionato 350 vincitori, provenienti da 60 paesi e regioni.

Tutte le fotografie pubblicate in questo articolo sono di Apple. Una vittoria che per i giovani studenti non ha avuto come premio l’accesso alla WWDC a San Jose, che nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Coronavirus, quest’anno si è svolta interamente come evento digitale, online e in streaming.

Gli studenti vincitori del concorso hanno ricevuto una giacca e le spille esclusive dell’evento, oltre all’accesso gratuito, senza dover pagare l’iscrizione al programma per sviluppatori di Cupertino, a laboratori con gli ingegneri di Apple one-to-one.

Per quanto riguarda la WWDC 2020, abbiamo realizzato un articolo riepilogativo delle novità principali che potete leggere cliccando qui. Tutti gli articoli di approfondimento, inclusi quelli che parlano delle funzioni che troveremo su iOS 14 e iPad OS 14, sono raccolti in questa sezione del nostro sito web.