Apple si prepara al lancio degli iPhone 12 con Express Pickup

Quest’anno il debutto dei nuovi iPhone 12, nei negozi a partire da venerdì 23 ottobre, deve fare i conti con le varie misure di contenimento contro la pandemia di Coronavirus: per evitare code e affollamenti Apple sta riaprendo la maggior parte degli Apple Store in USA e attrezza alcuni dei suoi punti vendita con Express Pickup, non solo in USA.

Si tratta di una versione in miniatura degli Apple Store realizzata installando una parete mobile in legno a pochi metri di distanza all’ingresso degli Apple Store, ottenendo così un mini negozio che somiglia a uno sportello bancario. Un bancone in legno sormontato da pannelli in plexiglass mette a disposizione due sportelli, uno per il ritiro rapido degli ordini effettuati su Apple Store online e l’altro per gli appuntamenti Genius Bar per l’assistenza.

In questo modo, sempre e solo su appuntamento, è possibile ritirare i nuovi iPhone 12 ordinati con ritiro in negozio. Chi invece desidera provare personalmente uno dei nuovi iPhone 12 in arrivo può prendere un appuntamento personale con uno Specialista di Apple.

In vista del lancio iPhone 12 la formula di Express Pickup è stata sperimentata inizialmente nel negozio Apple Store di Burlingame in California, per poi essere estesa e applicata in 23 Apple Store in USA, tre in Francia, due in Regno Unito e anche uno in Canada, stando a quanto segnala 9to5Mac e fino a questo momento. Così è lecito supporre che il colosso di Cupertino adotterà questa formula anche in altri negozi della sua catena retail anche in altri paesi, forse anche in Italia.

Sempre per quanto riguarda il nostro Paese negli scorsi giorni su macitynet abbiamo pubblicato articoli e fotografie che mostrano lo stato di avanzamento lavori nel cantiere del nuovo Apple Store in Via del Corso a Roma. In periodi normali l’inaugurazione sarebbe attesa giusto in tempo per il lancio dei nuovi iPhone 12, quest’anno invece risulta difficile prevedere se lo stato dei lavori e la situazione della pandemia lo permetteranno.

Tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo. Invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote del 13 ottobre è riassunto qui.