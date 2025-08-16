Tornano le speranze del Mac Pro aggiornato, Apple lavora a M4 Ultra

Apple potrebbe essere finalmente prossima a svelare una nuova versione del Mac Pro e con un chip del tutto inedito: l’M4 Ultra. A rivelarlo è il codice che si trova all’interno del software Apple dove c’è un riferimento chiaro a un nuovo modello di Mac Pro, identificato dal codice t8152 e dal nome in codice “Hidra”.

Il ritorno di “Hidra” e le tracce dell’M4 Ultra

La scoperta si allinea con un report pubblicato da Bloomberg nel gennaio 2025, in cui si parlava proprio della famiglia M4 e di un chip più potente destinato al Mac Pro, già allora indicato con il nome “Hidra”.

Il codice t8152 trovato da Macworld nei file interni di Apple conferma che l’azienda è quantomeno in fase avanzata di test.

La combinazione tra codice hardware e nome in codice suggerisce che non si tratta di un prototipo generico, ma di un modello effettivamente pensato per raggiungere il mercato.

Un chip mai annunciato

L’M4 Ultra, stando alle ipotesi attuali, sarebbe il successore diretto dell’M2 Ultra lanciato nel 2023, che offriva una CPU a 24 core, una GPU fino a 76 core e supporto per 192 GB di memoria unificata.

Il nuovo chip potrebbe arrivare a 32 core per la CPU e 80 core per la GPU, con partenza da 96 GB di RAM e l’adozione dell’architettura a 3nm, già vista nella linea M4. In più, è attesa una Neural Engine potenziata, pensata per ottimizzare l’esecuzione di carichi AI e attività di machine learning, in linea con l’orientamento recente di Apple.

Perché Apple ha saltato l’M4 Ultra fino a oggi

Molti osservatori avevano ipotizzato che Apple avesse ormai rinunciato a sviluppare un M4 Ultra, soprattutto dopo l’assenza di aggiornamenti per il Mac Pro nei mesi successivi al lancio della linea M4. Alla base un problema di stampo tecnico e costruttivo.

La presenza del nuovo chip nei codici interni suggerisce invece che Apple potrebbe semplicemente aver deciso di spostare la finestra di lancio a un momento più strategico, replicando quanto già fatto in passato con il lancio tardivo dell’M3 Ultra rispetto all’M4 base.

Il processore dovrebbe rinverdire l’interesse per il Mac Pro che oggi è in una sitiuazione complessa dal punto di vista del confronto interno.

Il Mac Studio ha già ricevuto M4 Max e M3 Ultra, mentre il Mac Pro, pur continuando a essere promosso come macchina dalle prestazioni eccezionali, è rimasto ancorato all’M2 Ultra diventando datato e non più competitivo.