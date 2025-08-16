Apple lavora a un MacBook Pro con connettività 5G

Da anni circolano indiscrezioni secondo le quali Apple avrebbe in cantiere un MacBook con connettività cellulare. Le voci sono cresciute dopo l’introduzione dell’iPhone 16e con chip-modem 5G: Apple avrebbe intenzione di integrare il modem all’interno dei SoC della gamma M e il sito statunitense MacWorld riferisce che nel codice dei sistemi operativi della Mela è stato, tra le altre cose, individuato un riferimento a un MacBook Pro con chip M5 Pro e modem 5G.

“Il codice, che tra le altre cose rivela l’esistenza di un Mac Pro co chip M4 Ultra, conferma che l’azienda sta sperimentando l’idea di un MacBook con connettività cellulare”, scrive MacWorld. “Il laptop Mac individuato nel codice è alimentato da un chip M5 Pro (nome in codice t6050) indicatore della futura generazione di MacBook Pro”.

Nel codice, come accennato, è stato non solo individuato il riferimento all’M5 Pro ma anche il riferimento al chip “Centuari” che è il nome in codice interno del modem 5G di Apple (noto anche come C1) presentato a inizio anno con l’iPhone 16e.

Notebook con connettività cellulare non sono una novità: sono stati visti in vari ultrabook Windows e finora Apple non avrebbe a quanto pare implementato questa funzionalità su Mac per dubbi in termini di design e sull’autonomia della batteria. Con Apple ora in grado di controllare/progettare sia la CPU, sia il modem, non ci sarebbero più dubbi e l’azienda potrebbe essere in grado di proporre una soluzione completa ed efficiente dal punto di vista wireless.

Voluto da Steve Jobs

La connettività era stata a quanto pare un desiderio di Steve Jobs in persona, il quale avrebbe voluto inizialmente dotare i primi MacBook Air di connettività 3G, idea poi accantonata per una questione di spazio interno.

Il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg ha riferito la possibilità di vedere già quest’anno un MacBook Pro con chip M5 e un MacBook Pro con display OLED e design ancora più sottile nel 2026; non è da escludere l’arrivo di un MacBook Pro 5G quest’anno e il prossimo una variante con display OLED.