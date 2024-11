MacBook Pro con M4 Max, i benchmark con Blender e la potenza della GPU

Pubblicità

Apple ha presentato a fine ottobre i chip M4 Pro e M4 Max, due nuovi chip che, insieme a M4, offrono su Mac mini e MacBook Pro prestazioni ancora più efficienti e capacità evolute.

I test sulla CPU con Geekbench hanno già permesso di evidenziare le migliorie in termini di prestazioni single‑thread e multi-thread ma anche le GPU migliorano architettura grafica introdotta nella generazione precedente con core più veloci e un motore di ray tracing migliorato.

Il sito statunitense 9to5Mac evidenzia benchmark specifici per la GPU disponibili su Blender Open Data, riferimento nel quale gli utenti possono pubblicare test dei loro dispositivi evidenziando prestazioni di CPU e GPU.

Al contrario di test sintetici come Geekbench, quelli con Blender (software di modellazione, rigging animazione e rendering) permettono di avere un’idea di cosa aspettarsi in termini di performance con applicazioni reali che fanno un uso pesante della grafica, e capire quanto un determinato dispositivo possa migliorare il proprio flusso di lavoro.

Qui sotto tutti i test che mettono a confronto le prestazioni dei Mac con processore Apple Silicon. Media dei risultati per il Benchmark di Blender – GPU Apple Silicon

Dai dati su Blender Open Data, si evince che M4 Max ottiene un punteggio medio di 5208 in 28 test, poco sotto di quanto si ottiene nei laptop con Nvidia RTX 4080, e appena sopra l’ultima generazione desktop di schede video RTX 3080 Ti, e l’attuale generazione desktop gamma RTX 4070.

I risultati in questione sono notevoli, considerando che la GPU di Apple è on-chip (integrata con la CPU), al contrario di RTX 3080 Ti e RTX 4070, che sono GPU su schede discrete secondarie, occupando spazio all’interno dei PC desktop.

Non è tutto rose e fiori: se si effettua un confronto con le offerte top di gamma Nvidia, i laptop con 4090, i risultati sono inferiori; i laptop con questa GPU arrivano a un punteggio medio di 6863, evidenziando una velocità superiore di circa il 30% rispetto a M4 Max. Ovviamente, c’è anche da dire che non si sono paragoni in termini di efficienza energetica: l’M4 Max è imbattibile da questo punto di vista e supera qualunque laptop con Windows.

Sarà interessante a questo punto capire cosa accadrà quando Apple presenterà il chip M4 Ultra: con l’M2 Ultra Apple ha collegato il die di due chip M2 Max, raddoppiando le prestazioni; se farà la stessa cosa con gli M4 Ultra, potrebbe battere GPU desktop come la RTX 4090, elemento che renderebbe i futuri Mac Studio ancora più potenti e interessanti.

Ad oggi il Mac più potente per l’esecuzione del Benchmark Median Score di Blender è il portatile MacBook Pro 16″ con M4 Max (40 core GPU) che viene venduto a 4.799 € in configurazione 48 GB di memoria unificata e 1TB di SSD, con 1.1150 € si può portare la memoria unificata a 128 GB con un probabile incremento di prestazioni nella grafica. Stessa potenza anche per il corrispondente modello MacBook Pro 14″ con M4 Max (40 core GPU) venduto a 3.899 €.

Il Mac mini M4 Pro è disponibile sia con una GPU da 16 Core e 24 GB di memoria unificata a 1679 € disponibile presso i retail e presso Amazon a 1.679 € oppure in una configurazione personalizzata (su ordinazione presso Apple store a Apple reseller) con GPU da 20 core (+230 €) e memoria unificata che puo passare a 48 GB (+460 €) o a 64 GB (+690 €).

