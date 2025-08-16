iPhone 17 Pro Max con la super lente zoom

La lente zoom di iPhone 17 Pro Max sarà migliorata. Se volete sapere come o se vi venisse la curiosità di apprendere se anche quella di iPhone 17 Pro potrà fregiarsi delle stesse caratteristiche, dovete attendere.

La voce di un modulo migliore di quello attuale viene diffusa su Weibo da Instant Digital, un account seguito da circa 1,5 milioni di utenti e già noto per alcune anticipazioni corrette (e altre meno) sul mondo Apple. Peccato che il leaker non dica che cosa intende quando parla di fotocamera Telephoto profondamente migliorata e per questo possiamo solo fare delle ipotesi fondandoci sui rumor dei mesi scorsi,

Una lente Telephoto da 48 MP

Tra quelli più insistenti delle ultime settimane, spicca l’ipotesi dell’introduzione di un sensore da 48 megapixel dedicato al modulo Telephoto. Questa caratteristica potrebbe riguardare sia l’iPhone 17 Pro che il Pro Max e se confermata, segnerebbe la fine della Telephoto da 12 MP utilizzata fino ad oggi che presenta limiti importanti.

Zoom ottico fino a 8x con movimento fisico

La novità tecnologicamente più interessante potrebbe giungere dalla struttura della lente. Un altro rumor racconta nfatti di un sistema capace di offrire zoom ottico variabile da 5x a 8x grazie a un meccanismo fisico, con movimento interno.

La differenza con la tecnologia attuale sarebbe importante. Gli iPhone 16 Pro e 16 Pro Max attualmente in commercio hanno una focale fissa sullo zoom da 120mm. L’opzione 2x si ottiene ottenuta tramite crop digitale dal sensore principale da 48 MP.

L’introduzione di una vera lente mobile, con sensore dedicato da 48 MP, segnerebbe un’evoluzione importante soprattutto per chi utilizza lo zoom in modo creativo o professionale, migliorando nitidezza, dettaglio e flessibilità.

A differenza dello zoom “ibrido” basato su crop del sensore, questo sistema permetterebbe infatti di cambiare lunghezza focale con una transizione senza scatti e senza perdita di qualità.

Naturalmente, una lente mobile richiede più componenti e spazio interno, il che spiegherebbe l’ingrandimento del modulo fotocamera previsto per i modelli Pro del 2025.

Va detto che se questo significherebbe una componente con elementi in movimento con tutto quel che comporta in fatto di complessità di costruzione e volendo anche di consumi di batteria. Fino ad oggi gli smartphone con questa funzione si contano sulle dita di una mano e i pochi di marchi importanti (Sony Xperia 1 IV) hanno avuto recensioni pessime.

Una fonte con precedenti, ma non infallibile

Instant Digital non è un nome nuovo nel campo delle indiscrezione e qualche volta ci ha pure preso. Ad esempio ha anticipato la finitura gialla per gli iPhone 14 e il nuovo cinturino Titanium Milanese Loop per Apple Watch Ultra 2. Tuttavia, il suo track record non è impeccabile, quindi, come sempre in questi casi, è bene prendere le informazioni con la dovuta cautela.