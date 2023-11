Apple ha rilasciato Sonoma due mesi fa ma i Mac M3 hanno ancora Ventura

I nuovi Mac M3 saranno nuovi per tante cose ma non per il sistema operativo: da quanto si è appreso almeno alcuni modelli, infatti, finiranno nelle mani dei clienti non con MacOS Sonoma, come ci si aspetterebbe, bensì con il precedente macOS Ventura. E per giunta almeno per ora non c’è modo di aggiornarliì sfruttando gli strumenti ufficiali che si usano abitualmente per questo scopo.

La notizia, per alcuni versi difficile da spiegare, emerge da alcuni post che si trovano su X (come questo di @aaronp613) dai quali si apprende che diversi MacBook Pro e iMac con M3 (non le versione con M3 Pro o M3 Max) si avviano con la precedente release di macOS, per la precisione Ventura 13.5.

Nonostante non sia la prima volta che un Mac di nuova generazione finisce nelle mani degli utenti con una vecchia versione del sistema operativo è certamente la prima volta che la macchina ha un OS di precedente generazione. Altrettanto strano, inspiegabile e mai visto è il fatto che non è neppure possibile aggiornare il sistema operativo.

Quando si prova a lanciare il classico software update, dicono youtuber e utenti di X, il processo restituisce un messaggio che fa sapere che la macchina è aggiornata all’ultima versione. Il che non è ovviamente vero visto che a fine settembre Apple ha messo a disposizione Sonoma. Anche ricorrendo ad App Store la risposta è la stessa.

Le domande che si possono fare al proposito sono diverse. In particolare ci possiamo chiedere da quanto tempo questi Mac M3 erano pronti, collocati su qualche scaffale. Si parla, probabilmente più che di settimane (come sempre) di mesi; macOS Ventura 13.5 risale, infatti, al mese di luglio. A questo punto appare chiaro che Apple ha semplicemente ritardato il lancio al momento più opportuno. Ma questo non appare particolarmente importante per l’utente finale.

Molto più rilevante è il fatto che Apple abbia rilasciato un Mac che per ora non sia aggiorna. Appare infatti impossibile che gli ingegneri della Mela non si siano accorti del problema e quindi si deve trattare di una scelta deliberata. Quale che sia la ragione però appare del tutto misteriosa.

Come aggiornare a Sonoma i Mac M3 fermi a Ventura

In ogni caso, semmai doveste ricevere uno di questi Mac potete usare, come dicono alcuni siti USA, Install Assistant e aggiornare manualmente mediante questo applicazione il sistema operativo all’ultima versione che pare funzionare senza problemi.