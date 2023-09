macOS Sonoma, disponibile la versione definitiva per tutti

Apple ha rilasciato la versione definitiva di macOS Sonoma, la nuova versione del sistema operativo desktop per Mac, con funzioni che migliorano l’esperienza complessiva del sistema operativo.

Tra le novità visibili ci sono: nuovi salvaschermo e widget con nuove opzioni di personalizzazione. È possibile disporre i widget direttamente sulla Scrivania, interagire con loro e accedere all’ecosistema diei widget di iPhone direttamente Mac.

Sono prsenti nuove funzionalità per le videoconferenze che aiutano a presentare a distanza, come Presenter Overlay, modalità sovrapposizione che posiziona chi presenta sopra i contenuti che vengono condivisi, e Reactions, che consente di applicare effetti video con i gesti.

Migliorie anche per Safari, con i profili che permettono di mantenere l’attività sul web separata tra i diversi argomenti o progetti, e le app web che permettono un accesso più rapido ai siti preferiti.

Il gaming dovrebbe migliorare ulteriormente con l’introduzione di Game Mode, Modalità Gioco, e un kit per il porting dei giochi che consente a chi sviluppa di portare più facilmente giochi su Mac.

Sfruttando il media engine del chip Apple, macOS Sonoma porta una nuova modalità ad alte prestazioni sull’app di condivisione dello schermo. Consentendo un accesso remoto reattivo ai flussi di lavoro professionali ibridi in studio e in remoto, offre audio a bassa latenza, frame rate elevati e supporta fino a due display virtuali. Questa modalità permette ai professionisti di accederea flussi di lavoro durante la creazione contenuti, sia che stiano facendo montaggio video in Final Cut Pro o DaVinci Resolve, o che si stiano occupando dell’animazione di complessi modelli 3D in Maya. Il supporto per il colore di riferimento, consente di velocizzare flussi di lavoro legati al colore in remoto che tradizionalmente non potevano essere svolti senza hardware dedicato e software specializzato.

Funzioni di accessibilità migliorate

macOS Sonoma introduce una serie di funzioni di accessibilità che rendono il Mac ancora più personalizzabile. Per chi ha difficoltà uditive, i dispositivi acustici “Made for iPhone” si collegano al Mac per le telefonate e i contenuti multimediali, mentre le persone che non parlano possono usare Live Speech per digitare e dare voce a ciò che pensano durante le telefonate e le conversazioni. Per le persone con disabilità fisiche e motorie, quando dettano o modificano testi con Voice Control su Mac è possibile sfruttare i suggerimenti fonetici. Per assistere le persone con disabilità cognitive, è possibile mettere automaticamente in pausa le immagini animate come le GIF in Messaggi e Safari. Le persone cieche o ipovedenti possono personalizzare la dimensione del testo nelle app per Mac, e usare Xcode con VoiceOver (il lettore di schermo).

Altre novità in ordine sparso

Migliorie nella gestione dei PDF consentono di compilare i moduli con l’AutoFill, l’inserimento automatico, e di ricevere suggerimenti intelligenti sui destinatari.

In Note è possibile visualizzare PDF e scansioni di documenti a larghezza intera, e con le note collegate l’utente può associare rapidamente le note correlate come ricette o compiti.

Ora è possibile creare un gruppo con cui condividere una serie di password. Ogni persona del gruppo può aggiungere e modificare le password per tenerle aggiornate, e poiché la condivisione avviene tramite il Portachiavi iCloud, è protetta dalla crittografia end-to-end. Inoltre, i codici di verifica monouso ricevuti in Mail vengono inseriti in automatico in Safari, per effettuare facilmente il login in sicurezza senza uscire dal browser.

Le liste della spesa intelligenti in Promemoria rendono più facili le visite settimanali al supermercato. Inoltre, ora è possibile organizzare le liste in sezioni e disporre le sezioni in orizzontale con una nuova vista a colonne.

Software che sfruttano l’IA richiedono meno risorse e sonlo più veloci.

Sono presenti funnzioni che semplificano la gestione degli allegati in Mail

Il ripristimo dei Mac collegati in DFU è più semplice.

I memo vocali sono cifrati su iCloud.

Sono previste imporanti migliorie sul versante privacy e sicurezza.

Come eseguire l’aggiornamento a macOS Sonoma

Se volete passare a macOS Sonoma, aprite Impostazioni di Sistema, selezionate Generali e da qui “Aggiornamento Software”; attendete la verifica degli update e fate click su “Aggiorna ora”. Se il vostro Mac è compatibile con l’ultimo sistema operarativo, verrà mostrata l’opzone che consente di eseguire l’upgrade gratuitamente (qui trovate l’elenco dei Mac compatibili con macOS Sonoma).

A questo indirizzo la nostra sezione dedicata a macOS Sonoma. A questo indirizzo i consigli su come preparsi all’aggiornamento.