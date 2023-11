Password e portachiavi iCloud funzionano in Firefox con una estensione

Una funzionalità comodissima con Safari su Mac è la possibilità di sfruttare il Portachiavi iCloud per trovare, modificare o eliminare le password e le passkey salvate sul computer e mantenerle aggiornate su tutti i dispositivi con lo stesso account: ora grazie a una estensione è possibile farlo anche in Firefox.

Da alcuni mesi anche usando Chrome su macOS Sonoma è possibile sfruttare questa possibilità grazie a una estensione di Apple per Chrome battezzata “Password di iCloud”, grazie alla quale è possibile inserire le password dal portachiavi iCloud quando si accede ai siti web utilizzando Chrome.

Apple non ha realizzato la stessa estensione per Firefox così lo sviluppatore Aurélien Garnier, stanco di aspettare, l’ha realizzata da solo.Il programmatore ha fatto di tutto per rendere l’estensione la più sicura possibile. Al pari di quella per Chrome, subito dopo l’installazione è richiesto l’inserimento di un codice di verifica a sei cifre mostrato sul Mac per consentire l’accesso al portachiavi iCloud.

L’estensione funziona sui Mac con macOS Sonoma perché l’ultima versione di macOS integra API che consentono ai browser di terze parti di comunicare con il portachiavi iCloud.

Per installare l’estensione bisogna aprire questo indirizzo da Firefox, fare click su “Aggiungi a Firefox”, selezionare “Installa nella finestra che compare” e poi “Ok”. Dopo avere selezionato “Ok” apparirà una icona nella barra degli strumenti: selezionandola è possibile autorizzare l’estensione, inserendo il codice di verifica mostrato dal Mac.

A questo punto quando un sito web richiede l’inserimento di una password, possiamo richiamare l’icona nella barra degli strumenti vista in precedenza e selezionare dall’elenco la password associata che desideriamo compilare in automatico (grazie anche al Touch ID).

Lo sviluppatore afferma di aver fatto di tutto per rispettare la privacy degli utenti e che l’estensione utilizza i permessi meno invasivi possibile. A garanzia del lavoro fatto, il codice sorgente dell’estensione è disponibile e i più esperti possono verificare il lavoro compiuto. L’estensione permette, tra le altre cose, di creare password forti, ma ancora non consente di salvare queste direttamente nel Portachiavi.

A settembre con la versione 118 Firefox ha introdotto la funzione per la traduzione automatica delle pagine web. Tutti gli articoli su Firefox sono disponibili da questa pagina di Macitynet.