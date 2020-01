L’iPhone 9 in produzione da febbraio

L’ iPhone 9 entrerà in produzione da febbraio. A riferirlo è Bloomberg citando non meglio precisate fonti che conoscerebbero i piani di Apple, che intende raggiungere una più ampia fascia di utenti, prima del lancio dei nuovi dispositivi con tecnologia 5G che dovrebbero essere presentati a settembre.

La produzione di iPhone 9 (che qualcuno continua a chiamare iPhone SE 2, nome che è impossibile che possa avere) partirà a febbraio ma sugli scaffali il prodotto dovrebbe arrivare a marzo. Del lavoro di assemblaggio per il nuovo cellulare, riferisce ancora Bloomberg, si occuperanno Hon Hai Precision Industry (Foxconn), Pegatron e Wistron.

Il dispositivo di nuova generazione sarà offerto a costi più bassi rispetto agli attuali iPhone 11 e probabilmente anche ad iPhone XR; l’aspetto dovrebbe essere simile a quello di iPhone 8 e vantare un display da 4,7″. L’iPhone 8, ancora in vendita nei negozi, negli USA è offerto a 449$; l’iPhone SE di prima generazione con schermo da 4″ ma con il “motore” di iPhone 6S, quando fu lanciato nel 2016, fu proposto a 399$.

Il nuovo dispositivo dovrebbe integrare il Touch ID nel tasto home e avere, secondo alcune voci da verificare, anche il SoC A13, lo stesso degli iPhone di ultimissima generazione.

I consumatori hanno dimostrato di essere interessati ad iPhone meno costosi; anche il nuovo iPhone 11 è stato da subito messo in vendita con un prezzo di listino di 50$ inferiore rispetto al tipico prezzo Apple. La richiesta di iPhone è ad ogni modo alta, al punto che Cupertino avrebbe chiesto a TSMC di incrementare la produzione di chip per questo trimestre. Un iPhone meno costoso rispetto all’offerta attuale permetterebbe alla Mela di competere meglio in mercati come quello indiano dove è difficile riuscire a scalfire il market-share di produttori di dispositivi a bassissimo costo.

