Non è ancora addio al Mac Pro: nuova opzione con modulo MPX Radeon Pro W6600X

Apple offre una nuova configurazione per il Mac Pro, permettondo ora di scegliere come opzione grafica il modulo intermedio Radeon Pro W6600X MPX (acquistabile a parte anche da chi ha già un Mac Pro 2019 come modulo MPX).

La scheda video Radeon 6600 è disponibile da agosto dello scorso anno ma Apple ora mette a disposizione un modulo MPX; questo modulo a mezza altezza inserisce in un alloggiamento MPX e crea un secondo slot PCIe per ulteriori possibilità di espansione. Supporta fino a quattro monitor 4K, un monitor 5K o due Pro Display XDR, e ha due connessioni DisplayPort instradate per supportare le porte Thunderbolt 3 interne. Sono presenti due porte HDMI con supporto per [email protected]

Apple spiega che il modulo MPX con AMD Radeon Pro W6600X si basa sull’architettura RDNA2 di AMD; la GPU Radeon Pro W6600X offre una potenza di calcolo fino a 9,8 teraflops a precisione singola o fino a 19,6 teraflops a mezza precisione, e 8GB di memoria GDDR6 con 256 GBps di banda di memoria.

La grafica W6600X sfrutta un processo costruttivo a 7nm e il modulo MPX è utilizzabile insieme ad altre schede grafiche PCIe di terze parte.

Il modulo è disponibile in fase di ordine del Mac Pro, aggiungendo +345,00 euro alla configurazione base, o come modulo indipendente acquistabile per 800 euro sull’Apple Store online. È richiesto ovviamente un Mac Pro 2019 e la presenza di macOS Monterey 12.3 o successivi aggiornamenti.