MacBook Pro 13 pollici non sarà presentato a WWDC 2022

Arriva tra poche ore il keynote della WWDC 2022 (qui la diretta con trascrizione in Italiano di macitynet a partire dalle ore 18,30), con tante novità attese sul lato software e, si spera, hardware: a quanto pare, diversamente da quanto diffuso nelle scorse ore, non sarà della partita un nuovo Macbook Pro da 13 pollici. La motivazione potrebbero essere ricondotta ai blocchi di produzione in Cina che ne hanno ritardato il lancio più avanti nel corso dell’anno.

Si prevede che il keynote di Apple WWDC 2022 darà spazio ad alcuni annunci hardware, insieme a una ondata insolitamente grande di novità per tutti i sistemi operativi e anche le app e i software Apple, questo per ognuna delle famiglie di prodotto principali, iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV. Abbiamo raggruppato a questo indirizzo tutte le probabili presentazioni della Mela. Tuttavia, mentre si pensa che alcuni dispositivi faranno la loro comparsa all’evento, altri non si uniranno alla partita.

Ad esempio, una nuova revisione di MacBook Pro da 13 pollici ormai anticpatda da oltre sei mesi, non dovrebbe essere all’evento WWDC 2022 che inizia ufficialmente lunedì 6 giugno alle ore 19 in Italia. Secondo la newsletter “Power On” di Mark Gurman per Bloomberg, non ci sarà alcuna presentazione di questo portatile durante la WWDC 2022.

Secondo quanto riferito da Gurman, un MacBook Pro da 13 pollici più veloce doveva essere pronto per essere lanciato al fianco della nuova linea di Macbook Air, che invece dovrebbe fare apparizione all’evento di questa sera. Purtroppo, rileva il giornalista, i blocchi in Cina “avrebbero” fatto slittare questi piani.

Ad ogni modo, come ricorda anche AppleInsider, quando Apple alla fine lancerà un MacBook Pro da 13 pollici aggiornato, Gurman insiste sul fatto che dovrebbe “sembrare lo stesso dell’attuale MacBook Pro da 13 pollici del 2020 senza la Touch Bar”. Quindi il design rimarrebbe sostanzialmente identico al modello attualmente a listino.

Mentre MacBook Pro da 13 pollici non emergerà presto, Gurman si aspetta ancora che il MacBook Air aggiornato sia presente alla WWDC 2022. Secondo l’analista questo portatile avrà un nuovo design “non dissimile” dal MacBook Pro da 14 pollici, con tanto di tacca frontale, oltre a proporre un display da 14 pollici, due porte USB-C, MagSafe per l’alimentazione, Touch ID per la sicurezza e nuovi colori, tra cui blu scuro e oro champagne, in aggiunta alle tinte odierne.

Per tutto quello che c’è da aspettarsi dalla WWDC 2022 il link da seguire è direttamente questo. Macitynet, lo ricordiamo, seguirà da vicino la giornata di apertura della WWDC 2022 facendo una diretta dalle 18,30 con la quale presenterà e commenterà il keynote. A seguire una serie di articoli sulle novità principali dell’evento.