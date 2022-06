MacBook Air M2 e Pro 13” avvistati a poche ore da WWDC 2022

Nessuno ne è convinto, nemmeno gli analisti più autorevoli che però come Ming Chi Kuo prevedono vendite di milioni di unità nel caso arrivasse davvero: da ben oltre sei mesi ormai sentiamo parlare di nuovi MacBook Air e MacBook Pro 13 pollici con processore Apple Silicon M2 di nuova generazione, ma i blocchi di produzione in Cina per Covid, ora in miglioramento, hanno già costretto Apple a rimandare il lancio negli scorsi mesi, e non è detto che queste due macchine facciano il loro debutto alla WWDC 2022 che prende il via lunedì 6 giugno alle ore 19 con il keynote di prestazione Apple (da questa pagina la diretta con trascrizione in Italiano di macitynet a partire dalle ore 18,30).

Ebbene, dicevamo nessuno può avere la certezza che Apple presenti MacBook Air e Pro 13” M2 alla WWDC 2022, ma proprio a poche ore dall’inizio dell’evento sono stati avvistati nuovi indizi che puntano proprio a questi due nuovi attesi portatili.

Gli ultimissimi due indizi su MacBook Air e Pro 13” M2 sono stati scoperti nascosti nel sito web di B&H Photo, un rivenditore Apple autorizzato negli Stati Uniti, lo stesso da cui nelle scorse ore sono emersi indizi di un nuovo Mac mini M2 e Mac mini tower. In tutti i casi potrebbe trattarsi di segnaposto introdotti di iniziativa del rivenditore in base alle anticipazioni che circolano da tempo in rete.

Ma Apple potrebbe davvero vendere milioni di unità per un MacBook Air da 14 pollici con design completamente rivisto, più colorato (blu scuro e oro oltre alle tinte attuali) e moderno con stile ispirato agli iMac 24”, forse anche con il notch nello schermo, più bello, tutto nuovo fuori e dentro con processore M2: è previsto da mesi come l’aggiornamento più importante e consistente per questa famiglia di prodotto da oltre 10 anni a questa parte.

L’occasione perfetta per gli appassionati Apple che devono aggiornare non una macchina costosa e professionale, ma un portatile super leggero e versatile proposto a prezzo abbordabile, la porta di ingresso per il mondo Apple, ma anche per chi ci è dentro da anni ed è attento al budget, come i tempi purtroppo richiedono.

Rientra nella stessa fascia di prezzo o poco superiore anche il nuovo MacBook Pro 13 pollici M2, questo con design identico all’attuale, ma più potente dentro con processore Apple Silicon M2. Due macchine perfette per sostenere le vendite in periodo di incertezza globale ma che, se i blocchi in Cina persistono, Apple faticherebbe a produrre e consegnare, aumentando la frustrazione di clienti, analisti e borsa.

Meglio allora posticipare la presentazione a quando si è certi di poter consegnare, oppure annunciare le macchine a WWDC 2022 ma con data di disponibilità posticipata a tempi migliori. Ma occorre anche rilevare che la coincidenza delle tempistiche tra i segnaposto nel web e l’inizio di WWDC 2022 lascia aperte le speranze di veder presentare finalmente proprio questa sera a WWDC 2022 MacBook Air e MacBook Pro 13″ 2022 M2, anche se bisognerà aspettare un po’ più del solito per poterli avere.

Senza contare le aspettative per il visore Apple e per il nuovo Mac Pro, l’ultimo mancante per completare l’abbandono di Intel promesso entro la fine del 2022.

La diretta di macitynet inizia alle 18,30 di lunedì 6 giugno con la possiblità per i lettori di scambiare due chiacchiere e opinioni con la redazione, oltre che condividere aspettative e previsioni sulle novità in arrivo: la chat con i lettori verrà interrotta alle ore 19 per lasciare spazio completo alle novità Apple da questa pagina.