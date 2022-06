Il visore Apple dominerà WWDC 2022 anche se non ci sarà

Non solo l’analista Ming-Chi Kuo e le fonti sentite dal New York Times, ma anche Mark Gurman di Bloomberg ritiene che durante la WWDC 2022 Apple difficilmente offrirà una presentazione completa e ufficiale del suo attesissimo visore di realtà aumentata e virtuale: ciò nonostante, il giornalista statunitense che vanta i migliori agganci all’interno della multinazionale di Cupertino, è sicuro che l’intera conferenza sarà dominata dalla presenza – assenza di questo dispositivo. Incluse tutte le tecnologie connesse, gli strumenti di sviluppo, e il suo sistema operativo realityOS, abbreviato rOS.

Non solo: nei laboratori Apple sembrano ormai pronti nuovi MacBook Air con il più importante aggiornamento anche di design da oltre 10 anni a questa parte e un nuovo MacBook Pro 13” esteticamente identico al modello base attuale, ma con un processore più recente e potente. Da come e da quanto tempo se ne parla sembra che Apple avrebbe già potuto introdurre queste macchine negli scorsi mesi, oppure farlo ora in occasione della WWDC 2022, ma i piani sono saltati e potrebbero saltare ancora a causa dei blocchi della produzione in Cina per Covid e dalla scarsità globale di chip.

Per quanto riguarda il visore secondo Gurman nemmeno Apple può ormai ignorare la trepidazione e la curiosità su questo misterioso dispositivo di cui ormai sentiamo parlare da anni e anni. Il progetto ha subito numerosi ritardi e problemi, ma è già stato presentato al consiglio di amministrazione di Apple, segno che procede nonostante le voci continue di posticipi.

Gli ingegneri Apple scalpitano per un annuncio, mentre appassionati e sviluppatori non vedono l’ora di ammirare se e come Apple sia riuscita a risolvere i problemi di gioventù di Realtà Virtuale e Realtà Aumentata, limitazioni che finora hanno ristretto anche il numero di potenziali utenti e mercato dei visori in commercio già da anni di Oculus – Meta, HTC, Valve e tanti altri ancora.

Durante la WWDC 2022 è invece molto probabile, sempre secondo Mark Guman, che Apple presenti una quantità insolitamente grande di novità, aggiornamenti e nuove funzioni per tutti i suoi sistemi operativi, app di serie e dispositivi di battaglia. In iPhone arriverà finalmente una schermata di blocco più utile e interattiva grazie all’introduzione di Widget, una nuova modalità di funzionamento a basso consumo per Apple Watch, multitasking potenziato, finestre ridimensionabili e altri funzione per l’uso professionale su iPad.

Oltre alle novità sotto il cofano e alle funzioni fondamentali dei sistemi operativi iOS e iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16, Apple introdurrà numerose novità anche per le sue app e funzioni di serie. Tra queste Preferenze di Sistema completamente rinnovate su Mac, app fitness nuova per Apple Watch, come come novità per l’app Salute, più funzioni social per Apple Messaggi e così via. Per ulteriori dettagli sulle novità in arrivo per tutti i sistemi operativi Apple a WWDC 2022 rimandiamo a questo articolo.

