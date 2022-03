MacBook Air da 15 pollici in arrivo nel 2023

Apple sarebbe al lavoro su un MacBook Air da 15 pollici per il debutto nel 2023. A svelare l’arrivo di questo presunto notebook è una ricerca condivisa da Display Supply Chain Consultants, che spiega meglio i dettagli nel suo rapporto trimestrale.

A condire il rapporto ci ha pensato l’analista di display, Ross Young, che ha messo un po’ di pepe su quel che ci si potrà aspettare dal portatile. Secondo le indiscrezioni Apple starebbe lavorando a un MacBook Air con diagonale di circa 15 pollici, che potrebbe debuttare insieme a un MacBook Air da 13 pollici “leggermente più grande”.

Secondo Young, il MacBook Air da 15 pollici di grandi dimensioni è previsto per il rilascio nel 2023, ma una data di lancio più precisa è, al momento, sconosciuta. Non è la prima volta che si sente parlare di un MacBook Air da 15 pollici, e anche Mark Gurman di Bloomberg l’anno scorso aveva scommesso sul fatto che Apple fosse al lavoro su un MacBook Air più grande, con un display da 15 pollici.

All’epoca, Gurman disse che Apple aveva “considerato” di costruire una versione più grande del MacBook Air, ma decise di non andare avanti con l’idea “per la prossima generazione”. A quanto pare l’idea non è stata del tutto abolita, e in futuro la Mela potrebbe tornare su quel progetto.

Email interne di Apple, portate alla luce durante il processo contro Epic, indicano che Apple considerava un MacBook Air da 15 pollici più grande già nel 2008, anche se poi decise di produrre il modello più piccolo da 13 pollici.

Ricordiamo che Apple quest’anno dovrebbe introdurre una versione ridisegnata del MacBook Air con nuove opzioni di colore e un design affusolato, anche se dovrebbe avere le stesse dimensioni generali del modello da 13 pollici. Sarà una sorpresa se Apple introdurrà una riprogettazione totale nel 2022 e poi una versione più grande ridisegnata del MacBook Air nel 2023, ma è una possibilità da non scartare affatto.

Insieme a una versione più grande del MacBook Air, DSCC afferma che Apple sta lavorando su un modello base di iPad che potrebbe essere “leggermente più grande” dell’attuale modello da 10,2 pollici. Il trend, insomma, è di nuovo quello di puntare a periferiche più grandi.

Tutto quello che è emerso finora su MacBook Air 2022 è riassunto in questo articolo di macitynet.