Nuovi MacBook Air nella seconda metà dell’anno e MacBook Pro nel 2023?

Apple avrebbe deciso di ritardare il lancio di nuovi MacBook Air, macchine che dovrebbero arrivare più avanti nel corso di quest’anno, e inoltre per il momento non sono (ovviamente) in programma previsti nuovi MacBook Pro da 14″ e 16″, notebook che dovrebbero arrivare in nuove varianti nel 2023.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”. Il redattore dell’agenzia di stampa noto per i suoi agganci ai piani alti di Cupertino, afferma che Apple aveva in programma il lancio di MacBook Air con nuovo design, MagSafe, e SoC M2 e altre novità per la fine del 2021 o inizio 2022, ma avrebbe successivamente deciso di ritardare l’arrivo di nuovi modelli.

L’analista Ming-Chi Kuo‌ in precedenza aveva riferito di ritenere che Apple avesse in programma la produzione in serie del nuovo MacBook Air per la fine del secondo trimestre o inizio terzo trimestre dell’anno, lasciando immaginare la presentazione intorno a settembre.

Gurman, come accennato, ritiene che Apple non presenterà a breve nuovi MacBook Pro da 14″ e 16″ e che modelli con SoC “‌M2‌ Pro” e “‌M2‌ Max” arriveranno con ogni probabilità il prossimo anno. A suo dire l’unico MacBook Pro che Apple potrebbe aggiornare è il modello entry level da 13″, presentando una variante con chip M2.

Apple presentò la nuova generazione di Mac – MacBook Air, MacBook Pro 13″ e Mac mini – con chip M1, a novembre del 2020. Se la presentazione di nuovi Mac avverrà nel 2022, è ipotizzabile un ciclo di rinnovamento delle macchine con SoC della serie M ogni due anni. Altre macchine “papabili” per l’adozione del chip M2 sono ovviamente l’iMac 24″ (presentato ad aprile 2021) e l’iPad Pro (aggiornato l’ultima volta ad aprile 2021).

