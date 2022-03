Mac Studio, lo smontaggio non è troppo complicato

iFixit ha effettuato il teardown del Mac Studio, e da un primo filmato diffuso dall’azienda specializzata nella vendita di strumenti per la riparazione e parti di ricambio è possibile vedere come lo smontaggio sia relativamente semplice.

iFixit non ha ancora pubblicato la tradizionale guida passo dopo passo allo smontaggio (sarà pubblicata successivamente) ma dal filmato è possibile già evidenziare vari dettagli, come l’SSD non saldato; a questo proposito, a quanto pare per la sostituzione non basta semplicemente togliere l’unità SSD e sostituirla con un’altra ma bisogna ripristinare la macchina in DFU usando un secondo Mac con l’aiuto dell’utility Apple Configurator, opzione che sembra funzionare solo installando unità dello stesso “taglio” di quelle già presente nella macchina.

All’interno del desktop si notano: il grande dissipatore con doppia ventola e dopo aver scollegato supporti, connettori e viti torx, si accede alla scheda logica e a vari componenti modulari: il modulo con la porta Ethernet, speaker, il modulo con le porte legacy (2x USB-A, 1x HDMI, jack cuffie), il connettore del cavo di alimentazione, le porte Thunderbolt.

Il punteggio di riparabilità assegnato da iFixit è di 6 su 10.

Lo smontaggio del Mac Studio era stato già effettuato pochi giorni addietro dal canale Max Tech di YouTube. Apparentemente non ci sono viti che consentono di accedere all’interno del Mac Studio: per smontare la macchina è necessario rimuovere l’anello di gomma che si trova sulla parte inferiore dello chassis usando la punta di uno spudger di plastica, muovendosi lentamente, fino a sollevarlo. Dopo avere rimosso l’anello di gomma, si vedranno quattro viti torx (T3); svitate le viti, sarà possibile rimuovere il coperchio in alluminio. A questo punto si possono smontare quattro viti e sganciare un connettore che tiene in sede l’alimentatore e rimuoverlo. Si prosegue svitando telaio e copertura di alluminio che separano la scheda logica dall’alimentatore; a questo punto è visibile la scheda logica, il condotto termino e vari chip disposti su quest’ultima.

iFixit sta anche realizzando la guida allo teardown del monitor Studio Display, dispositivo che – smontato – appare come una sorta di iMac.