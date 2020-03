MacBook Air 2019 vs MacBook Air 2020, specifiche a confronto

Apple ha aggiornato il MacBook Air integrando una unità SSD di serie più grande, una CPU di nuova generazione fino a due volte più veloce e la tastiera Magic Keyboard con il meccanismo a forbice che avevamo già avuto modo di apprezzare sul MacBook Pro 16″ (qui nostra la recensione).

A cambiare tra vecchio e nuovo modello sono tanti piccoli e grandi particolari che illustriamo di seguito. La novità visibile (a computer aperto) è, come già detto, la Magic Keyboard. Apple spiega che i tasti hanno “un meccanismo a forbice perfezionato”, con un’escursione di 1 mm, elemento che dovrebbe permette di crivere in modo più comodo e preciso. I tasti, a detta sempre di Apple, sono anche molto silenziosi. La disposizione a T capovolta dei tasti freccia permette di spostarsi rapidamente nelle righe di codice, nei fogli di calcolo ed è comoda ovviamente anche con i giochi. Come prima, la nuova tastiera è retroilluminata, sfrutta un sensore di luce ambientale e permette di scrivere anche al buio.

L’unità SSD offerta con la configurazione base adesso parte da 256GB; in fase di ordine è possiible unità SSD da 512GB (+250 euro), 1TB (+500,00 euro) e 2TB (+1000,00 euro).

Le dimensioni dello scghermo sono identiche, così come risoluzione, retroilluminazione e tipologia di schermo KED (da 13,3″ di diagonale con tecnologia IPS, risoluzione nativa 2560×1600 a 227 pixel per pollice, supporto milioni di colori) e tecnologia TrueTone.

Per quanto riguarda il supporto a schermi esterni, il nuovo supporta simul­taneamente la risoluzione nativa, in milioni di colori, sullo schermo integrato e: un monitor 6K esterno con risoluzione 6016×3384 a 60Hz, un monitor 5K esterno con risoluzione 5120×2880 a 60Hz e fino a due monitor 4K esterni con risoluzione 4096×2304 a 60Hz. In pratica il nuovo Air 2020 supporta la risoluzione 6K merito del processore e della grafica integrata Intel Iris Plus Graphics.

Il processore del MacBook Air 2020 è un Intel Core i3 dual‑core a 1,1GHz (Turbo Boost fino a 3,2GHz) con 4MB di cache L3 di decima generazione (l’Air 2019 usava un processore di 8a generazione); in fase di ordine è possibile scegliere la variante com Intel Core i5 quad‑core a 1,1GHz (Turbo Boost fino a 3,5GHz) con 6MB di cache L3 o Intel Core i7 quad‑core a 1,2GHz (Turbo Boost fino a 3,8GHz) e 8MB di cache L3.

Il peso è simile: 1,29 Kg il nuovo modello; 1,25Kg il vecchio; la durata della batteria è indicata “fino a 11 ore di navigazione web in wireless” (sul precedente era indicata un’ora in più). Di seguito le specifiche complete fianco a fianco.

MacBook Air 2020 MacBook Air 2019 Prezzo di listino di partenza 1229,00 euro IVA compresa 1279,00 euro IVA compresa Display Display retroilluminato LED da 13,3″ (diagonale) con tecnologia IPS; risoluzione nativa 2560×1600 a 227 pixel per pollice; supporta milioni di colori Display retroilluminato LED da 13,3″ (diagonale) con tecnologia IPS; risoluzione nativa 2560×1600 a 227 pixel per pollice; supporta milioni di colori Supporto monitor esterni Supporta simultaneamente la risoluzione nativa, in milioni di colori, sullo schermo integrato e: un monitor 6K esterno con risoluzione 6016×3384 a 60Hz e milioni di colori

un monitor 5K esterno con risoluzione 5120×2880 a 60Hz e milioni di colori

fino a due monitor 4K esterni con risoluzione 4096×2304 a 60Hz e milioni di colori Supporta simul­taneamente la risoluzione nativa, in milioni di colori, sullo schermo integrato e: un monitor esterno con risoluzione 5120×2880 fino a 60Hz

fino a due monitor esterni con risoluzione 4096×2304 fino a 60Hz Grafica Intel Iris Plus Graphics Supporto per processori grafici esterni (eGPU) compatibili con Thunderbolt 3 Intel UHD Graphics 617 Supporto per processori grafici esterni (eGPU) compatibili con Thunderbolt 3 Dimensioni Altezza: 0,41-1,61 cm Larghezza: 30,41 cm Profondità: 21,24 cm Altezza: 0,41-1,56 cm Larghezza: 30,41 cm Profondità: 21,24 cm Peso 1,29 kg 1,25kg Processore base Intel Core i3 dual‑core a 1,1GHz (Turbo Boost fino a 3,2GHz) con 4MB di cache L3 Intel Core i5 dual‑core a 1,6GHz (Turbo Boost fino a 3,6GHz) con 4MB di cache L3 Processore configurazione top di gamma Configurabile con Intel Core i7 quad‑core a 1,2GHz (Turbo Boost fino a 3,8GHz) e 8MB di cache L3 Intel Core i5 dual‑core a 1,6GHz (Turbo Boost fino a 3,6GHz) con 4MB di cache L3 Memoria RAM 8GB di memoria LPDDR4X a 3733MHz su scheda Configurabile con 16GB di memoria 8GB di memoria LPDDR3 a 2133MHz su scheda Configurabile con 16GB di memoria Unità di archiviazione Unità SSD PCIe da 256GB Configurabile con unità SSD da 512GB, 1TB o 2TB Unità SSD PCIe da 128GB Configurabile con unità SSD da 256GB, 512GB o 1TB Touch ID SI SI Durata batteria Fino a 11 ore di navigazione web in wireless Fino a 12 ore di navigazione web in wireless Videcamera Videocamera FaceTime HD a 720p Videocamera FaceTime HD a 720p Porte Due porte Thunderbolt 3 (USB‑C) per: ricarica DisplayPort Thunderbolt (fino a 40 Gbps) USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gbps) Due porte Thunderbolt 3 (USB‑C) per: ricarica DisplayPort Thunderbolt (fino a 40 Gbps) USB‑C 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gbps) Wireless Wi‑Fi 802.11ac Compatibile con IEEE 802.11a/b/g/n Wi‑Fi 802.11ac Compatibile con IEEE 802.11a/b/g/n Bluetooth Tecnologia wireless Bluetooth 5.0 Tecnologia wireless Bluetooth 4.2 Audio Altoparlanti stereo Riproduzione Dolby Atmos supportata Tre microfoni in array con beamforming direzionale Jack da 3,5 mm per cuffie Altopar­lanti stereo Tre microfoni Jack da 3,5 mm per cuffie

Il nuovo MacBook Air 2020 può essere già ordinato sul sito online di Apple e nell’app Apple Store. Sarà disponibile nei negozi a partire dalla prossima settimana.