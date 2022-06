MacBook Air e iPad Pro OLED previsti nel 2024

Tornano le previsioni che indicano ancora Apple al lavoro per cambiare ulteriormente la tecnologia display di alcuni dei suoi prodotti più importanti: anche se recentemente Apple impiega la tecnologia mini LED in iPad Pro, MacBook Pro e Studio Display, secondo Ross Young la multinazionale si sta già muovendo oltre, valutando schermi OLED per MacBook Air nel 2024 e successivamente anche per iPad Pro.

L’analista ha più volte dimostrato di poter prevedere le novità in arrivo da Apple in base alle movimentazioni di pannelli, componenti per display, costruttori e fornitori, oltre che delle tecnologie e degli impianti per costruirli. Secondo Young Apple introdurrà un portatile con schermo da 13,3 pollici OLED nel 2024.

Sempre nello stesso anno Apple introdurrà anche schermi OLED per la gamma iPad Pro completa, attualmente i modelli da 11” e da 12,9 pollici. L’analista prevede che potrebbe trattarsi di MacBook Air, ma il dispositivo che ospiterà questo schermo potrebbe cambiare più avanti nel tempo. Con la stessa diagonale infatti potrebbe trattarsi di MacBook, MacBook Pro o di una nuova famiglia.

Come già emerso in precedenza, Apple è interessata a pannelli OLED realizzati con tecnologia tandem in stack, letteralmente abbinamento in pila, che permette di costruire schermi OLED molto più luminosi, che riducono il consumo di energia del 30% e infine risultano molto più duraturi nel tempo. Secondo Young è proprio questa tecnologia che Apple e i suoi fornitori impiegheranno per gli schermi OLED dei futuri MacBook Air e iPad Pro 2024.

Ma questo è solo un altro passo per Apple: da acquisizione e brevetti sappiamo da anni che Cupertino sta studiando i pannelli micro LED che nei prossimi anni potrebbero offrire il meglio dei due mondi: colori e luminosità da OLED, ma senza l’effetto burn-in dovuti alla visualizzazione di immagini fisse protratta a lungo nel tempo.