Apple ottiene un brevetto per schermi micro LED avanzati

Le anticipazioni riguardanti Apple e la tecnologia micro LED circolano fin dal 2014, con l’acquisizione di LuxVue: negli scorsi giorni Apple ha ottenuto la registrazione per schermi micro LED avanzati e, per la prima volta in un brevetto di questo tipo, non vengono citati praticamente tutti i computer e dispositivi Apple ma anche i televisori.

L’inclusione dei televisori è curiosa perché vengono indicati per primi, seguiti da iPad, iPhone, MacBook, iMac, Apple Watch per arrivare a includere anche i grandi display pubblicitari installati in luoghi pubblici. Anche se l’indicazione dei televisori potrebbe far risorgere una delle anticipazioni storiche su Cupertino finora mai realizzata, in realtà oggi sembra improbabile che Apple voglia cimentarsi in questo settore.

Ricordiamo che a partire dal 2013 erano circolate insistenti indiscrezioni e anche previsioni di alcuni analisti, su tutti Gene Munster, che prevedevano l’arrivo di un televisore marchiato Apple. In realtà il televisore non è mai arrivato e Apple ha invece preferito concentrarsi su Apple TV e successivamente nel servizio streaming Apple TV+.

Il nuovo brevetto Apple per schermi avanzati micro LED descrive l’architettura e la tecnologia necessari per costruirlo. Gli schemi che riportiamo da Patently Apple, descrivono la costruzione di un singolo elemento verticale che include un micro driver e un micro LED. Ognuno di questi elementi costituisce una porzione di un singolo subpixel del display. Il brevetto prosegue poi illustrando come questi singoli elementi possono essere uniti tra loro e assemblati per arrivare a costruire un interno schermo, incluse le tecnologie e le tecniche di produzione impiegati.

Si tratta di un brevetto molto tecnico che può essere compreso e apprezzato appieno da ingegneri specializzati in display. In ogni caso anche se ancora una volta e a distanza di anni torna a essere menzionato un televisore, in realtà la maggior parte degli analisti prevede che Apple introdurrà i suoi primi display micro LED in un dispositivo più piccolo, come per esempio una smartband per sport e fintness, o più probabilmente Apple Watch. Ricordiamo che invece secondo Ming Chi Kuo Apple introdurrà schermi mini LED a partire da quest’anno con iPad Pro e forse anche nuovi MacBook Pro.

Tutti gli articoli che parlano di Apple e tecnologia micro LED sono disponibili da questa pagina. Tutti gli articoli che parlano di iPhone, iPad, Mac e Apple Watch sono disponibili ai rispettivi collegamenti.