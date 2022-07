MacBook Air M2 è qui, unboxing e attesa per chi ordina ora

Come ogni tanto succede per le novità Apple, anche MacBook Air M2 è stato consegnato al primo utente a sorpresa con un giorno di anticipo, ma per il resto del mondo e degli appassionati venerdì 15 luglio è il giorno di debutto dell’atteso portabile ultraleggero di Cupertino, completamente rinnovato dentro e fuori, in consegna per chi lo ha comprato online (su Apple o Amazon) e disponibile nei negozi Apple Store e presso i rivenditori autorizzati: i fortunati primi acquirenti pubblicano foto, unboxing e impressioni di MacBook Air M2.

Per le prime recensioni USA è il Mac indicato e da comprare per la maggior parte degli utenti, una macchina riuscita sotto praticamente tutti i punti di vista: design, prestazioni elevate, autonomia lunghissima. Comprensibile l’eccitazione degli utenti, anche ricordando che si tratta del primo rinnovo completo del design di MacBook Air in un decennio.

Grazie ai primi unboxing di MacBook Air M2 e alle foto pubblicate sui social possiamo dare uno sguardo a design e nuove colorazioni con foto e video più realistici e meno “costruiti” rispetto ai materiali di marketing di Apple. In questo articolo riportiamo il video della youtuber iJustine che mostra Air M2 in tinta Mezzanotte – Midnight. Invece nella fotogalleria riportiamo le immagini pubblicate dall fornutato utente che si firma b3scia che ha ricevuto il portatile con un giorno di anticipo.

In particolare la nuova tinta mezzanotte può risultare più scura e tendente al nero oppure più blu a seconda della luce ambientale e dei riflessi, con un effetto cangiante che è tipico di alcune delle colorazioni più riuscite di Apple degli ultimi anni. Con la tradizionale cura per i dettagli Apple include sempre nella confezione due adesivi con il logo della Mela morsicata: il colore degli adesivi corrisponde a quello della macchina acquistata, incluso il nuovo Midnight – Mezzanotte.

Per chi non lo ha preordinato subito e vuole comprarlo online c’è da aspettare, ma è possibile tentare la fortuna in un Apple Store o presso un rivenditore autorizzato per acquistare le unità subito disponibili a magazzino, prima che si esauriscano. Ma si prevede che la disponibilità sarà limitata e per lo più per configurazioni di serie.

Se unboxing e prime recensioni vi hanno convito, ordinando MacBook Air M2 ora su Apple Store online le due configurazioni proposte da Apple in tinta Mezzanotte sono indicate in consegna tra il primo e l’8 agosto: tempistiche identiche anche per le altre colorazioni.

MacBook Air M2 si può preordinare e acquistare anche nel negozio ufficiale di Apple da questa pagina di Amazon.