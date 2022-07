Apple inizia la produzione di prova di iPhone 14

Anche se circolano anticipazioni sul possibile ritardo del nuovo modello iPhone 14 Max, o di quantità limitate al lancio, già da tempo diversi segnali indicano che Apple sta rispettando la sua tabella di marcia, in tempo per la presentazione attesa a settembre: ora il colosso di Cupertino sta avviando la produzione di prova degli iPhone 14, mentre la produzione industriale in grandi volumi inizierà nel mese di agosto.

La buona notizia delle ultime settimane è che la gamma iPhone 13 sta continuando a vendere bene anche in questo caldissimo mese di luglio, soprattutto in Cina dove si registra una ripresa della domanda di utenti e mercato. iPhone 13 sembra così sfidare il consueto ciclo di vita, che vede sempre scemare interesse nei terminali Apple a listino più ci si avvicina all’autunno e al periodo di lancio dei nuovi modelli.

L’ottima notizia è che la maggior parte degli analisti prevede vendite addirittura superiori per iPhone 14 rispetto a iPhone 13. Anche Apple sembra condividere questo scenario: gli addetti ai lavori riportati da IThome segnalano che Apple ha rivisto al rialzo gli ordini di produzione di iPhone 14 inviati ai fornitori, in leggero aumento rispetto agli ordini di iPhone 13 nello stesso periodo dello scorso anno.

Ma la scarsità di chip (in miglioramento), gli strascichi dovuti a limitazioni e blocchi per covid degli scorsi mesi, ma soprattutto l’incertezza globale dovuta alla guerra tra Russia e Ucraina, con conseguente corsa dei prezzi e inflazione, secondo l’analista Brian White ridurranno propensione all’acquisto e budget degli utenti che tenderanno a posticipare l’acquisto dei nuovi iPhone 14 a tempi più calmi e sereni (si spera).

Una previsione realistica ma controcorrente, visto che nel complesso gli analisti di Wall Street prevedono un aumento delle vendite per la gamma iPhone 14. Nelle scorse ore sono emersi nuovi schermi tecnici e render 3D ultra dettagliati del modello top di gamma iPhone 14 Pro Max.

Tutto quello che sappiamo finora sui terminali della gamma iPhone 14 in arrivo a settembre è in questo approfondimento di macitynet.