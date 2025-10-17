Facebook Twitter Youtube

La nuova ondata di Mac con processore M5 sta per arrivare

Di Mauro Notarianni
I MacBook Pro 14
Il MacBook Air M3 può gestire due schermi esterni chiudendo il coperchio del display principale. Il MacBook Pro M3 sarà in grado di fare lo stesso con un aggiornamento software. Foto di Apple.

Apple sta lavorando per il MacBook Pro con schermo touch, ma prima del lancio di quello che potrebbe essere il più rivoluzionario portatile della storia recente di Apple, altro bolle in pentola.

Parliamo in particolare del MacBook Air con chip M5 nella primavera del 2026. A riferirlo è Bloomberg nell’articolo di cui abbiamo già detto nella primissima mattinata.

Il MacBook Air è di gran lunga il più venduto dei portatili Apple ed è un fattore chiave nel capitolo di fatturato dei laptop; per questo il suo lancio è storicamente una chiave di volta del bilancio.

In questa occasione non ci si devono attendere però eccessive sorprese. Il MacBook Air M5 dovrebbe avere lo stesso processore del recente MacBook Pro M5 e mantenere tutte le caratteristiche del MacBook Air M4. Resta da vedere che cosa erediterà delle innovazioni del modello Pro che ha, come noto, più banda di memoria e un disco più veloce.

Ricordiamo anche che i nuovi MacBook Pro M5 in Europa sono forniti senza caricabatterie, cosa che accadrà certamente anche per i MacBook Air M5.

Oltre al MacBook Air M5 in arrivo ci sono anche i MacBook Pro da 14″ E 15″ con chip M5 Pro e M5 Max che dovrebbero arrivare come l’Air all’inizio del prossimo anno. Il mancato lancio di queste macchine assieme al modello con processore base, dipende dal fatto che queste componenti non sono ancora pronte.

Apple sta anche lavorando su futuri Mac Studio e Mac mini, macchine sulle quali dovremmo vedere gli stessi chip M5 Pro e/o M5 Max.

Ricordiamo, infine, che oltre a nuovi notebook e macchine desktop, si vocifera dell’arrivo di nuovi monitor, compreso il probabile successore dello Studio Display 5K da 27″.

