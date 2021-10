I MacBook Pro 2021 sono su Amazon in spedizione il primo giorno

Come sempre succede con le novità di Cupertino chi non ha preordinato subito i nuovi MacBook Pro 2021 deve rassegnarsi ad aspettare un po’ di più, ma ora sia il modello da 14” che quello top da 16” si possono acquistare da questa pagina di Amazon: sono disponibili diverse configurazioni per processore, memoria RAM unificata e spazio di archiviazione per il momento tutti indicati in spedizione il primo giorno di disponibilità, quindi martedì 26 ottobre.

MacBook Pro 2021 da 14” parte da 2.349 euro nella configurazione con processore Apple M1 Pro dotato di 8 core di calcolo e 14 core grafici GPU, 16GB di memoria RAM unificata e SSD da 512GB. Il prezzo sale a 2.849 euro per il modello con processore M1 Pro a 10 core più 16 core GPU per la grafica, sempre 16GB di RAM ma in questo caso l’unità SSD è da 1 terabyte.

Invece MacBook Pro 2021 da 16 pollici parte da 2.849 euro con processore Apple M1 Pro con 10 core CPU, 16 core GPU, 16GB di RAM e unità SSD da 512GB. Per questo modello l’utente può scegliere di personalizzare la configurazione con 32 core GPU e scegliendo l’unità SSDda un terabyte.

In generale le opzioni di configurazione disponibili su Amazon per i MacBook Pro 2021 risultano inferiori a quelle possibili su Apple Store online, in ogni caso per chi punta alle configurazioni standard e soprattutto a ricevere la macchina il più presto possibile, spesso Amazon risulta più veloce.

Per MacBook Pro 2021 14 pollici si parte da questa pagina di Amazon.

Per visualizzare tutti i modelli disponibili di MacBook Pro 2021 si parte da qui.

MacBook Pro 2021 14”

MacBook Pro 2021 16”

