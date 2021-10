AirPods 3 sono i primi con custodia resistente all’acqua

La custodia di ricarica MagSafe per gli AirPods 3, o di terza generazione, è resistente al sudore e all’acqua, rendendo questi AirPods standard i primi a presentare una custodia di ricarica con grado di protezione IPX4.

Apple ha promosso la resistenza al sudore e all’acqua degli AirPods di terza generazione con l’annuncio del dispositivo nell’evento del 18 ottobre, ma se non fosse ben chiaro, la classificazione IPX4 si applica sia agli auricolari, che alla custodia di ricarica.

Se si considerano gli AirPods Pro, questi sono stati i primi AirPods a offrire resistenza al sudore e all’acqua, ma la classificazione si applica solo agli auricolari stessi, mentre la custodia di ricarica non presenta tale protezione.

Adesso anche ‌AirPods Pro‌ vengono forniti con una custodia di ricarica aggiornata, che aggiunge ‌MagSafe‌, ma a differenza degli AirPods di terza generazione, la nuova custodia non è ufficialmente classificata per alcun tipo di protezione ai liquidi, come segnala anche macrumors. Apple conferma nella sua pagina ufficiale relativa alle specifiche di AirPods Pro che «La custodia di ricarica wireless e la custodia di ricarica ‌MagSafe‌ per ‌AirPods Pro‌ non sono resistenti al sudore e all’acqua».

La resistenza al sudore e all’acqua è, dunque, un fattore in cui gli AirPods 3 superano gli AirPods Pro, ma la custodia di ricarica con classificazione IPX4 non è l’unica nuova funzionalità esclusiva degli AirPods di terza generazione; gli auricolari dispongono anche di un nuovissimo sensore di rilevamento della pelle.

Invece dei sensori di rilevamento della pelle in ciascun auricolare, AirPods Pro‌‌ utilizza due sensori ottici per rilevare se si trovano nell’orecchio di un utente. Sebbene svolgano efficacemente la stessa funzione, i sensori ottici possono semplicemente dire quando sono coperti, piuttosto che dire se si trovano specificamente contro la pelle. Ciò significa che mettendo un auricolare ‌‌AirPods Pro‌‌ in una tasca o su una superficie, potrebbe riprendere accidentalmente la riproduzione, mentre su AirPods 3 questo non può accadere.

Per un confronto tra AirPods 3 e AirPods Pro il link da seguire è questo.