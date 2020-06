Alcuni MacBook Pro e Air hanno problemi con gli accessori USB 2.0

Alcuni utenti di MacBook Air e MacBook Pro 13″ (su macitynet trovate tutto quello che c’è da sapere sui due portatili qui e qui) – i modelli rilasciati quest’anno – segnalano problemi con accessori USB 2.0 collegati al portatile usando hub o adattatori. Gli inconvenienti emergono da diverse segnalazioni su Reddit, sul forum ufficiale di Apple e anche nei forum di discussione di alcuni siti USA.

Gli utenti che riscontrano il problema segnalano disconnessioni casuali delle periferiche. Un utente, riferisce «In modo casuale i dispositivi USB connessi al Mac mediante un hub USB-C perdono la connessione e smetteno di funzionare allo stesso tempo. Il problema si verifica con due diversi hub USB-C (entrambi costosi, uno di questi è un Satechi che è raccomandato in vari thread sulla questione) e quindi tendo a escludere come difettosi gli hub». «Sto collegando poche cose all’hub – l’HDMI per il monitor esterno, l’interfaccia audio USB (alimentata dal Mac) e un mouse. Quando il problema si verifica, ogni volta il mouse e l’interfaccia audio USB smettono di funzionare mentre la connessione HDMI continua a funzionare senza problemi».

«Il problema avviene in modo del tutto casuale, e non ci sono passi specifici per riprodurre il problema. Sembra verificarsi più spesso quando almeno due dispositivi sono collegati contemporaneamente». Inconvenienti simili sono lamentati da alcuni utenti anche su altri forum, oltre quello di MacRumors, con la segnalazione di problemi di disconnessione e “congelamenti” di sistema che avvengono quando si collegano accessori USB 2.0 usando un hub, ma non è del tutto chiaro lo schema che consente di riprodurre esattamente il problema e con quali accessori in particolare si verifica, rendendo difficile determinare le cause.

È vero che in circolazione esistono hub a basso costo di pessima qualità, che creano problemi non solo su Mac ma anche su PC, ma i problemi dei MacBook Air e Pro con accessori USB 2.0 segnalati sembrano verificarsi anche con prodotti costosi e di marche note. La stranezza è che l’inconveniente sembra verificarsi solo con i dispositivi USB 2.0 e non con accessori USB 3.0 o 3.1.

Tentativi come il reset della SMC (il controller di gestione del sistema), l’avvio in modalità sicura, riparazione del disco con Utility Disco, il login come nuovo utente e la reinstallazione da zero del sistema operativo, non sembrano servire. Se si tratta di un bug software o qualcosa relativo al firmware, Apple dovrebbe rilasciare aggiornamenti specifici in futuro. Su Reddit un utente segnala di essere riuscito a risolvere i problemi usando l’hub Thunderbolt di CalDigit (un hub non propriamente economico, disponibile anche in Italia su Amazon) che sfrutta dei terminatori, un meccanismo che consente di chiudere il circuito su entrambi i capi di un cavo per impedire che il segnale si rifletta sul cavo stesso provocando interferenze con altri segnali trasmessi.

L’utilizzo dei terminatori è previsto anche per il BUS USB ma normalmente gli utenti non devono preoccuparsi di questa peculiarità giacché i terminatori sono integrati nelle periferiche stesse. Non c’è ad ogni modo certezza che sia effettivamente questo il problema. Diversi utenti hanno ad ogni modo contattato Apple (ad alcuni è stata persino sostituita la macchina ma il problema si ripresenta ugualmente). Cupertino è ad ogni modo a conoscenza del problema e una soluzione è certamente allo studio.

