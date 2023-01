MacBook Pro e Mac mini M2, i modelli in arrivo su Amazon

Anche su Amazon inizieranno presto i preordini dei nuovi MacBook Pro 14” e 16 pollici con chip Apple Silicon M2 Pro e M2 Max, oltre che del nuovo Mac mini con processore M2 e anche nella versione professionale con M2 Pro: una pagina dedicata è già in fase di allestimento nel negozio ufficiale di Apple su Amazon.

Il rinnovo dei portatili Apple professionali porta le prestazioni e l’efficienza energetica dei chip Apple Silicon a un nuovo livello. Questo vale anche per il computer Mac desktop più compatto ed economico di sempre: Mac mini con chip M2 oppure in configurazione indicata per attività professionali con M2 Pro.

Qui di seguito riportiamo configurazioni, modelli e specifiche delle novità Apple per cui Amazon ha già creato una vetrina online dedicata e che presto potranno essere preordinati, con tempistiche di consegna del tutto simili a quelle di Apple. Nel momento inb cui scriviamo i prezzi non sono ancora disponibili perché saranno indicati non appena inizieranno i preordini:

MacBook Pro 14” 2023

MacBook Pro 14″ 2023 con chip M2 (CPU 10 core, GPU 16 core), RAM 16GB, SSD 512GB – Argento

MacBook Pro 14″ 2023 con Chip M2 Pro (CPU 12-core , GPU 19‑core), 16GB di Memoria unificata, 1TB SSD – Argento

MacBook Pro 14″ 2023 con Chip M2 Pro (CPU 10-core, GPU 16‑core), 16GB di Memoria unificata, 512GB SSD – Grigio siderale

MacBook Pro 14″ 2023 con Chip M2 Pro (CPU 12-core, GPU 19‑core), 16GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Grigio siderale

MacBook Pro 14″ 2023 con Chip M2 Max (CPU 12-core, GPU 30‑core), 32GB di Memoria unificata, 1TB SSD – Argento

MacBook Pro 16″ 2023

MacBook Pro 16″ 2023 con Chip M2 Pro (CPU 12-core, GPU 19‑core), 16GB di Memoria unificata, 512GB SSD – Grigio siderale

MacBook Pro 16″ 2023 con Chip M2 Pro (CPU 12-core, GPU 19‑core), 16GB di Memoria unificata, 512GB SSD – Argento

MacBook Pro 16″ 2023 con Chip M2 Max (CPU 12-core, GPU 38‑core), 32GB di Memoria unificata, 1TB SSD – Argento

MacBook Pro 16″ 2023 con Chip M2 Max (CPU 12-core, GPU 38‑core), 32GB di Memoria unificata, 1TB SSD – Grigio siderale

Mac mini 2023

Mac mini 2023 con Chip M2 (CPU 8-core, GPU 10-core), 8GB di Memoria unificata, SSD 256GB, Gigabit Ethernet

Mac mini 2023 con Chip M2 (CPU 8-core, GPU 10-core), 8GB di Memoria unificata, SSD 512GB, Gigabit Ethernet

Mac mini 2023 con Chip M2 Pro (CPU 10-core, GPU 16‑core), 16GB di Memoria unificata, SSD 512GB, Gigabit Ethernet

Ricordiamo che in passato Amazon è stata pienamente competitiva con Apple per la disponibilità e la spedizionedelle ultime novità iPhone, iPad, Mac e Apple Watch. Anzi, in alcune occasioni la spedizione è stata spesso più rapida acquistando da Amazon rispetto ad Apple.

Se vi interessa acquistare da Amazon (che offre alcuni vantaggi chiave rispetto ad Apple Store, tra cui la restituzione “senza questioni” entro 30 giorni dall’acquisto) tenete monitorata questa pagina.