MacBook Pro M2 è più veloce di Mac Pro base

Il miglioramento delle prestazioni per la seconda generazione di processori Apple Silicon M2 è già stato anticipato dai primi risultati apparsi nei benchmark: circa il 12% in più in single core e circa il 20% in più in multi core rispetto a M1: ora arriva un altro confronto che era inizialmente sfuggito, perché con il punteggio di 8.928 in Geekbench 5, MacBook Pro M2 supera in prestazioni Mac Pro base con processore Intel Xeon W a 8 core che nello stesso test ottiene 8.027 punti.

Il confronto segnalato da MacRumors è tutt’altro che imparziale, considerando che Mac Pro è una macchina desktop professionale ed è stato introdotto nel 2019, oltre due anni fa e che il processore Apple M2 arriverà con i primi MacBook Pro 13” 2022 di ultimissima generazione a partire da venerdì 24 giugno.

Occorre anche rilevare che le configurazioni di Mac Pro superiori sono ancora in grado di tenere testa e superare Apple Silicon M2, ma con una differenza di prezzo e di consumi di energia che la dice lunga, molto lunga, sulla bontà dei chip Apple in termini di prestazioni ma sopratutto di efficienza energetica.

Non a caso questi sono i cavalli di battaglia e vanto (più che giustificato) di Johny Srouji, vicepresidente senior hardware Technologies, e di tutta Apple praticamente in ogni presentazione e keynote.

Come dicevamo non si tratta di un confronto equo, anche perché Mac Pro offre tanto spazio e alloggiamenti per aggiornamenti hardware ed espansioni. Anche se si tratta di macchine completamente diverse e di anni diversi, MacBook Pro 13 M2 oggi mette a disposizione degli utenti Apple in mobilità prestazioni di una macchina professionale del 2019, tutto questo a una frazione del prezzo.

Mac Pro base parte da 6.599 euro, per nostra fortuna servono quasi 5.000 euro in meno per comprare l’ultimo portatile M2 di Cupertino. Il prezzo di MacBook Pro 13 M2 parte da 1.629 euro per la versione con Apple Silicon M2 con CPU 8 core e GPU 10 core, memoria unificata da 8GB e archiviazione da 256GB. Invece la configurazione superiore con processore identico e archiviazione da 512GB parte da 1,859 €.

MacBook Pro 13 con processore Apple Silicon M2 si potrà ordinare a partire dalle ore 14 in Italia di venerdì 17 giugno, con prime consegne e disponibilità a partire da venerdì 24 giugno.