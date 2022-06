MacBook Pro 13 M2 si ordina da venerdì 17 giugno

Durante la conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC 2022 Apple ha annunciato i nuovi MacBook Air e anche MacBook Pro 13 con processore Apple Silicon M2, senza però dichiarare quando sarebbero stati disponibili per gli ordini: per gli Air non è ancora dato sapere salvo che sarà a luglio, ma in queste ore Apple ha annunciato che MacBook Pro 13 M2 si potrà ordinare già a partire da venerdì 17 giugno.

Nel comunicato che annuncia la disponibilità mondiale degli ordini, Apple riepiloga le specifiche tecniche e le caratteristiche salienti di questa macchina: sempre in pura tradizione della multinazionale di Cupertino le consegne di MacBook Pro 13 M2 inizieranno una settimana dopo l’avvio degli ordini, quindi venerdì 24 giugno.

Ora non rimane che attendere per osservare le tempistiche di spedizione all’avvio dei preordini su Apple Store online, un dato sempre sotto osservazione per saggiare la risposta del mercato al nuovo portatile e ora anche per appurare se scarsità di chip e ritardi da covid incideranno ancora sui tempi di attesa.

MacBook Pro 13 M2 mantiene lo stesso design del modello precedente: mette a disposizione uno schermo Retina con luminosità di 500 nits e gamma colore professionale P3, autonomia fino a 20 ore e le elevate prestazioni del processore Apple M2 di seconda generazione.

In Italia il prezzo parte da 1.629 euro per la versione con Apple Silicon M2 con CPU 8 core e GPU 10 core, memoria unificata da 8GB e archiviazione da 256GB. Invece la configurazione superiore con processore identico e archiviazione da 512GB parte da 1,859 €.

Sempre durante la conferenza WWDC 2022 Apple ha presentato anche il prossimo sistema operativo macOS 13 Ventura, ora in versione beta per sviluppatori e in arrivo per tutti entro l’inverno: per tutto quello che c’è da sapere e le novità principali di macOS Ventura si parte da questo articolo e poi più in dettaglio con tutte le notizie nella sezione dedicata di macitynet.