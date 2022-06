Primi benchmark in rete, M2 più veloci di M1 del 20%

I nuovi chip M2 di Apple sono più veloci fino al 20% rispetto agli M1 nelle performance multi-core, questo secondo i primi benchmark emersi in rete eseguiti sull’ultimo MacBook Pro 13″ e individuati su Geekbench.

Il chip M2 opera con una frequenza di clock di 3,49GHz rispetto ai 3.2GHz dell’M1, ottenendo un punteggio di 1919 nei test single-core, risultando in pratica circa il 12% più veloce rispetto ai 1707 punti ottenuti nei test single-core del MacBook Pro 13″ con chip M1. Il chip M2 arriva a un punteggio di 8928 nei test multi-core, valore che – come accennato – è circa il 20% superiore rispetto ai 7419 punti negli stessi test eseguiti con l’M1.

Apple ha riferito che il chip M2 offre un ulteriore salto in avanti rispetto alle prestazioni per watt del chip M1, con “una CPU il 18% più scattante”, e dunque le prove con Geekbench 5 sono in linea con le affermazioni di Apple.

CPU Benchmarks have leaked for Apple's M2 chip! 3.49GHz CPU clock vs M1's 3.2GHz

Single-core performance gain vs M1: 11.56%

Multi-core performance gain vs M1: 19.45% A little bit better than my estimates. I'm impressed!https://t.co/TGHOHw77Ds

Thanks to @amoss_137 for sharing. pic.twitter.com/NS9xODnOdX — Vadim Yuryev (@VadimYuryev) June 15, 2022

Per quanto riguarda i benchmark Metal, il chip M2 ottiene un punteggio di 30627, un notevole miglioramento rispetto ai 21001 punti che si ottengono con l’M1. Il chip M2 offre GPU fino a 10-core rispetto ai massimo 8-core di M1. Nella presentazione degli ultimi chip, Apple aveva riferito di “una GPU il 35% più potente”, affermando inoltre che il Neural Engine (componente che si occupa di attività di apprendimento automatico o machine learning) è il 40% più veloce, e che l’M2 vanta il 50% di banda di memoria in più rispetto a M1.

Il chip M2 è integrato con gli ultimi MacBook Air e MacBook Pro 13″. Apple non ha indicato una data esatta per le consegne dei nuovi computer, indicando genericamente la disponibilità per il mese prossimo, quando saranno disponibili anche in alcuni Apple Store e presso rivenditori autorizzati Apple.

A questo indirizzo un confronto tra MacBook Air 2022 con M2 contro MacBook Air 2020; tutte le novità svelate da Apple nella presentazione WWDC 2022 sono riepilogate in questo articolo di macitynet.