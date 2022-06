macOS Ventura, possibile regolare la frequenza dei backup con Time Machine

Tra le novità di macOS Ventura (sistema operativo nel momento in cui scriviamo disponibile in versione preliminare per i soli sviluppatori) ci sono nuove opzioni per TIme Machine nelle Impostazioni di Sistema (quelle che in precedenza erano le Preferenze di Sistema).

È possibile scegliere la frequenza con la quale effettuare il backup scegliendo tra “Manualmente”, “Una volta all’ora”, “Una volta al giorno”, “Una volta a settimana”. Le opzioni in questione sono utili per chi, ad esempio, effettua backup su tradizionali dischi rigidi in orari notturni e vuole evitare di sentire ronzii e altri rumori di notte.

Per default le precedenti versioni di macOS, Time Machine salva un’istantanea del disco di avvio circa ogni ora e la conserva per 24 ore. Un’ulteriore istantanea dell’ultimo backup di Time Machine riuscito viene conservata finché lo spazio non è richiesto per altre operazioni. Quando il disco di backup non è disponibile, Time Machine utilizza automaticamente le istantanee locali per aiutare l’utente a ripristinare i file (questi backup vengono chiamati “istantanee locali”).

Come sempre è possibile creare un backup con Time Machine collegando un dispositivo di archiviazione esterno, ad esempio un’unità USB o Thunderbolt aprendo le preferenze di Time Machine dal menu di Time Machine nella barra dei menu; in alternativa è possibile scegliere il menu Mela  > Impostazioni di Sistema e da qui fare clic su Time Machine, e selezionare il disco di backup.

Se desiderate un maggiore controllo su Time Machine senza passare a macOS Ventura, potete sfruttare l’utility TimeMachineEditor, un’utile applicazione freeware che disabilita il backup automatico di TimeMachine e installa un launchd agent proprietario in grado di consentire all’utente di programmare a proprio piacimento ogni quante ore il sistema deve attivare la copia (da una a dodici ore).

La versione definitiva di macOS Ventura sarà disponibile in autunno, come aggiornamento software gratuito. Rispetto a macOS Monterey, Apple ha ristretto il numero di Mac sui quali sarà possibile installare il nuovo sistema. Il collegamento da seguire sul nostro sito per tutte le novità di macOS Ventura è questo.