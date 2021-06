macOS Monterey, più facile copiare e incollare testi da immagini

I “captcha” sono dei test che appaiono su vari siti internet e servono a stabilire se se un utente online sia realmente un essere umano e non un bot. CAPTCHA è l’acronimo di “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart” (test di Turing pubblico e interamente automatico per distinguere esseri computer e esseri umani). Gli utenti si imbattono spesso nei test CAPTCHA su Internet; come accennato rappresentano un modo per bloccare bot automatici; è un approccio che presenta dei svantaggi ma permette di impedire l’uso di meccanismi automatizzati che accedono ripetutamente e in modo indiscriminato a determinati siti web.

Tra le novità di macOS 12 Monterey c’è la stessa “intelligenza” on-device che su iOS 15 e iPadOS 15 consente di riconoscere il testo nelle foto e permettere all’utente di fare un’azione. È ad esempio possibile cercare e trovare l’immagine di una ricetta di famiglia scritta a mano, oppure identificare il numero di telefono sull’insegna di un negozio e memorizzarlo.

Anche quando appaiono i captcha è in molti casi possibile copiare e incollare il testo nel campo che chiede all’utente di indicare il testo: basta fare click con il tasto destro del mouse (o equivalente combinazione con il trackpad) sull’immagine, copiare e incollare il testo nel campo desiderato. Con i captcha il sistema funziona bene quando le lettere non sono distorte in modo tale da rendere estremamente difficile la loro identificazione. La tecnologia di riconoscimento dei testi (supportata sui Mac con SoC M1) è ad ogni modo spettacolare e sarà comodissima in numerosi franenti.

La developer beta di macOS Monterey è già disponibile per i membri dell’Apple Developer Program su developer.apple.com . La versione beta pubblica sarà disponibile per tutti gli utenti Mac dal mese prossimo su beta.apple.com. macOS Monterey sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito

