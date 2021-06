Nuovo investimento dal respiro internazionale in Sicilia: apre in centro a Catania R-Store, Apple Premium Reseller

Da Napoli verso il nord, a Milano e Trieste, e verso il sud, fino in Sicilia, un percorso coerente ed in costante crescita, fatto di investimenti programmati e gestiti con competenza per un nuovo sviluppo volto ad arricchire il tessuto imprenditoriale dell’isola. R-Store, l’unica catena retail di Apple Premium Reseller in Sicilia, è pronto a fare esultare tutti gli amanti della tecnologia Apple, arrivando a Catania con un nuovo opening in svoltosi giovedì 10 giugno a partire dalle ore 09:00 in via Etnea, 50, nel cuore del centro storico e dello shopping.

È così che la grande boutique tecnologica nata da un prezioso blend di storia e competenza, come la recente acquisizione di Informatica Commerciale, contribuirà a far splendere la via dello shopping Etnea ed entrerà a pieno diritto nella lista delle più importanti d’Italia dopo Roma, Napoli, Milano e Torino. La location, sulle cui grandi vetrine si specchia la facciata settecentesca della splendida Basilica della Collegiata, realizzata da Stefano Ittar nel caratteristico stile tardo barocco catanese, è in un palazzo storico del centro con un totale di circa 300mq di cui 150mq saranno di showroom e il restante dedicato al Service e agli uffici.

R-Store nasce per essere punto di riferimento sia per il cliente finale e le attività professionali che per le scuole, i docenti e le università nel contesto delle soluzioni per la didattica digitale. Dal 2008 Apple ripone la sua fiducia in R-Store in quanto interlocutore ideale per fornire ai clienti altissimi standard di soddisfazione e di customer experience, in grado di differenziare proposte e soluzioni per tutte le tipologie di clienti.

R-Store propone il format Apple Premium Reseller di Apple che offre al cliente un’esperienza interattiva e guidata con la tecnologia e permette di testare con mano, direttamente in negozio, tutte le opzioni per connettere il fisico al virtuale, attraverso i migliori prodotti e accessori e grazie anche ad un elevatissimo servizio post vendita e di assistenza tecnica.

«Vogliamo rappresentare – dichiara l’amministratore delegato, Giancarlo Fimiani – il tramite ideale tra il cliente, le sue necessità e interessi, e tutto quello che Apple offre per vivere le passioni e la professione. R-Store SpA è nata a Napoli nel 2008 aderendo, ed essendo scelta, al programma commerciale Apple Premium Reseller ideato da Apple. Cura del cliente, attenzione ai dettagli, innovazione di procedure e processi, spirito di collaborazione, evoluzione continua del sistema azienda, trasparenza sono i nostri valori». Inoltre dal 2021 R-Store, avendo acquisito le competenze di Informatica Commerciale previa autorizzazione del Ministero delle Telecomunicazioni, offre una serie di servizi di Business Solution legate alle performance tecnologiche e le necessità improrogabili di evolvere verso l’industria 4.0. Un team di Business Specialist, commerciali e sviluppatori è a disposizione delle aziende che vogliono surfare l’onda del digitale per tutto ciò a cui un’impresa, che oggi vuole stare sul mercato, non può rinunciare.

Fondamentale è l’importanza riservata da R-Store alle tematiche “sociali” come l’accessibilità alla didattica e in generale alla fruizione della stessa secondo criteri moderni ed efficaci. L’azienda, infatti, offre soluzioni ad istituti scolastici ed enti pubblici, puntando, per esempio, ad ottimizzare i percorsi di apprendimento per la DID (Didattica Digitale Integrata) e la DAD (Didattica a Distanza), con una politica di pricing con sconti dedicati a studenti, famiglie, insegnanti, scuole e università.

La sostenibilità è al centro delle attività dello store anche con un servizio di riciclo gratuito e soprattutto attraverso le soluzioni di permuta, permuta con riacquisto concordato e vendita ricondizionati che danno valore prima e nuova vita poi dispositivi usati in funzione dell’acquisto dei nuovi.

La mela dell’informatica più conosciuta al mondo, verrà sfoggiata proprio a due passi dal Duomo e dalla piazza Università nel cuore del Barocco e c’è già chi scommette che diventerà una tappa fissa anche per i turisti provenienti da tutto il mondo.

La crescita di R-Store, che con quest’apertura arriva a contare 30 negozi sparsi in tutta Italia, è finalizzata a proporre sul territorio nazionale tutti i caratteri distintivi di un grande Apple Premium Reseller, con le peculiarità di una realtà legata a doppio filo con le esigenze dei propri clienti e sempre attenta a sviluppare le proprie attività in coerenza con esse.

Presenti all’inaugurazione: Giancarlo Fimiani, amministratore delegato, Patrice Henry, general manager e direttore commerciale, Elio Caldora, marketing manager e Saverio Rossi, retail sales manager oltre a tutto lo staff di Catania.