Con macOS Sequoia hai il potere assoluto su finestre e multitasking

Tra le novità di macOS Sequoia vi sono funzionalità che rendono molto più semplicee veloce la gestione delle finestre. Ora è possibile organizzare e disporre al volo le finestre in base alle proprie esigenze. Basta trascinare una finestra verso il bordo dello schermo e macOS Sequoia suggerisce automaticamente un riquadro sulla Scrivania: per posizionarla in quel punto basta rilasciarla.

È anche possibile affiancare i vari riquadri o disporli agli angoli per vedere ancora più app. Ma sopratutto grazie alle scorciatoie da tastiera e per i menu, organizzare i riquadri è ancora più semplice. Tenendo premuto il tasto Option mentre si trascina una finestra, appare sullo schermo il bordo che permette di comprendere subito come verrà posizionata la finestra.

Altri comandi sono richiamabili dalla barra dei menu delle applicazioni, per organizzare i riquadri in modo più semplice. Per esempo da Safari, andando sul menu “Finestra” è possibile selezionare la voce “Sposta e ridimensiona” e scegliere “A sinistra”, “A destra”, “In alto”, “In basso”. Oppure ancora la visualizzazione a quarti: “In alto a sinistra”, “In alto a destra”, “In basso a sinistra”, “in basso a destra” e altre disposizioni ancora.

Tenendo premuto il pulsante verde nell’angolo superiore sinistro in una qualunque finestra del Finder, è possibile selezionare opzioni relative alla visualizzazione della finestra in questione, per spostare e ridimensionare in vari modi la finestra.

Ulteriori opzioni appaiono tenendo premuto il tasto Option mentre si preme il pulsante verde. Ci sono varie utility di terze parti (es. Magnet) che offrono molte possibilità di configurazione per allineare al volo le finestre del Finder (o delle applicazioni in esecuzione).

In ogni caso l’integrazione di serie nel sistema rende in molti casi superflue queste utility, migliorando la produttività, sfruttando layout diversi con varie dimensioni, in modo da poter lavorare comodamente sulle app preferite quando si lavora su attività specifiche.

Finora mancava la possibilità di personalizzare le scorciatoie dedicate alla disposizione delle finestre, ma con l’aggiornamento a macOS 15.4 il problema è risolto. Il sito giapponese Appletech fa notare che ora è possibile aprire Impostazioni di Sistema e da qui la voce “Tastiera” (nella sezione a sinistra), selezionare (nella sezione a destra) la voce “Abbreviazioni di tastiera” e da qui accedere alla sezione “Finestre” per modificare le scorciatoie dedicate come si desidera, oppure per ripristinare quelle di serie.

macOS Sequoia (qui la sezione dedicata sul nostro sito) vanta una serie di novità che consentono di migliorare la produttività e la privacy, migliorie per Safari, per le Note, per il gaming e altro ancora (qui trovate un elenco delle novità più importanti).

Per tutte le notizie che ruotano attorno a macOS Sequoia il link da seguire è direttamente questo.