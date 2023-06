macOS Sonoma, come si creano le app web partendo da un sito

Tra le novità di macOS Sonoma – futura versione del sistema operativo per Mac che nel momento in cui scriviamo è disponibile come beta preliminare per i soli sviluppatori – ci sono importanti aggiornamenti di Safari che promettono di migliorare ulteriormente l’esperienza web.

I profili (ne abbiamo parlato qui) permettono di mantenere l’attività sul web separata di un utente alle prese con i diversi argomenti o progetti, mentre le app web permettono un accesso più rapido ai siti preferiti.

Safari consente la creazione di app web che funzionano come normali app, mettendo i siti preferiti dell’utente a portata di mano e offrendo una barra degli strumenti semplificata alla stregua dell’sperienza offerta con vere e proprie app.

Come si crea una web app da Safari

Aprite il sito di vostro interesse in Safari Fate click sull’icona condivisione nella barra di Safari in alto a destra e selezionate “Aggiungi al Dock” Appare una finestra dalla quale è possibile modificare il titolo di default e, facendo click su “Aggiungi” questo verrà aggiunto al Dock e al Launchpad di macOS, permettendo da questo momento in poi di accedere rapidamente all’app web.

Con alcuni siti potrebbe essere necessario concedere autorizzazioni per l’accesso al microfono, alla webcam o alla localizzazione ma il procedimento che porta alla creazione di web app è semplicissimo.

L’app creata è indipendente e non condivide nulla con Safari, si comporta in tutto e per tutto come un’applicazione indipendente, con ovvi vantaggi in termini di sicurezza e privacy. Sono supportate tutte le funzionalità offerte dal browser. I link legato allo stesso dominio di riferimento si aprono nella web app, mentre per quelli che rimandano a siti esterni, si apre Safari (o il browser impostato come default nel sistema).

Come una vera e propria app, è possibile aprire le Preferenze dedicate (o meglio le Impostazioni) e decidere se mostrare i controlli di navigazione o no, mostrare il colore della barra del titolo e anche cambiare icona.

Safari ricorda i siti per i quali è stata creata una web app e, quando si visitano, chiede se si vuole aprire la web app dedicata.

Usando questo sistema, si evita di ricorrere a pesanti wrapper come Electron. Oltre a questa novità, attivando il menu “Sviluppo” dalle Impostazioni di Safari è possibile visualizzare una finestra da dove attivare/disattivare funzionalità avanzate e sperimentali. Altra novità è il supporto alle immagini JPEG XL e HEIC, oltre al formato AVIF già arrivato lo scorso anno.

A macOS 10.14 Sonoma stiamo dedicando man mano diversi articoli di approfondimento illustrando peculiarità e novità di rilievo; la sezione dedicata di macitynet con tutti gli articoli su Sonoma è disponibile da questa pagina.