WhatsApp ora con supporto Passkey, migliora e semplifica la sicurezza

WhatsApp ha annunciato che per l’omonima app di messagistica per iPhone è iniziato il roll-out del supporto per le passkey, credenziali molto più sicure contro tentativi di phishing e fughe di dati.

Progettate per sostituire le password, le passkey utilizzano Touch ID o Face ID per la verifica biometrica, e il portachiavi iCloud per la sincronizzazione su iPhone, iPad e Mac con crittografia end-to-end.

Le passkey (create in collaborazione con FIDO Alliance, Google e Microsoft) sono più sicure delle password, perché sono generate in maniera unica per ogni account dal dispositivo dell’utente e sono meno vulnerabili per i tentativi di phishing. Inoltre, funzionano su tutti i dispositivi su cui è stato eseguito l’accesso con lo stesso ID Apple.

Come le password, le passkey sono protette tramite crittografia e archiviate sul portachiavi iCloud, dove non possono essere visualizzate da nessuno (nemmeno da Apple).

Apple integra il supporto alle passkey da iOS 16 e seguenti, iPadOS 16 e seguenti, macOS Ventura e seguenti. Varie aziende hanno già implementato da tempo il supporto a questa tecnologia, inclusa X (Twitter), Google, TikTok, PayPal, eBay, Microsoft e altre ancora.

Le istruzioni per creare e salvare una passkey variano a seconda dell’app, del sito web o del browser ma normalmente queste possono essere attivate dalla schermata di accesso dell’app/sito. Dopo aver creato una passkey per un sito web o per un’app, è possibile utilizzarla ogni volta che si ha bisogno di accedere, utilizzando Face ID o Touch ID per completare l’accesso.

passkeys are rolling out now on iOS 🔑 a more secure (and easier!) way to log back in with Face ID, Touch ID, or your passcode

here are some reasons you should set it up 👇

— WhatsApp (@WhatsApp) April 24, 2024