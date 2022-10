macOS Ventura, aggiornati i software di editing video di Apple

Oltre agli aggiornamenti di iOS 16.1, iPadOS 16, macOS Ventura, watchOS 9.1, tvOS 16.1 e HomePod 16.1, Apple ha anche rilasciato Final Cut Pro, arrivato alla versione 10.6.5.

Nelle note di rilascio, Apple spiega che Final Cut Pro 10.6.5 integra il supporto per l’esportazione più rapida dei filmati H.264 o HEVC sui Mac con chip Apple, migliora la stabilità durante la disconnessione di uno schermo Sidecar sui Mac con processore Intel, e nigliora le prestazioni durante l’editing sui Mac con sensore di luce ambientale.

Sono stati aggiornati anche i software “companion”. Compressor arriva alla versione 4.6.3 e integra – tra le altre cose – il supporto per la codifica HEVC a 8 bit 4:2:2, e supporto per la codifica multi-pass HEVC 4:2:2, il supporto per l’anteprima della trasparenza dei video HDR.

Anche iMovie per Mac è stato aggiornato. La versione 10.3.5 offre la possibilità di importare progetti “Filmato magico” e Storyboard da iMovie per iOS e iPadOS; Apple riferisce inoltre di generici “miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni”.

Di seguito le note di rilascio di iMovie 3.0.1 per iOS:

Possibilità di applicare quattro nuovi stili dinamici che includono layout di titoli, font, filtri, palette di colori e musica ai filmati Storyboard e “Filmato magico”.

Risolto un problema per il quale i file multimediali da un album di Foto venivano posizionati in ordine non cronologico in un progetto di “Filmato magico”.

Risolto un problema per il quale i filmati Storyboard e “Filmato magico” nel visore non venivano mostrati sui monitor esterni durante la riproduzione.

Miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni.

iMovie 10.3.35 richiede macOS 11.5.1 o versioni successive., “pesa” 2,6 GB, è multilingue (italiano compreso) e si scarica gratis dal Mac App Store.

FinalCut Pro 10.6.45 richiede Richiede macOS 11.5.1 o versioni successive; è disponibile sul Mac App Store come aggiornamento gratuito per i clienti esistenti e a €299,99 per i nuovi utenti.

Anche Motion e Compressor sono disponibili sul Mac App Store come aggiornamenti gratuiti per i clienti esistenti e a €49,99 ciascuno per i nuovi utenti.