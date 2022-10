Apple aumenta i prezzi di Apple Music, Apple TV Plus e Apple One

Il trend in aumento dei prezzi applicati da Apple che ha spazzato i listini di iPhone, iPad, accessori prima di assestare un colpo anche al mondo dei MacBook Pro in arrivo, colpisce i servizi: tutti gli abbonamenti disponibili, da Apple Music ad Apple TV+ salgono di prezzo, incluso il pacchetto Apple One che include tutti i servizi Apple.

Dietro alla mossa, spiega Apple al sito americano 9to5Mac, non ci sarebbe la volontà di fare fronte all’inflazione, ma costi di royalties che sono aumentati sensibilmente e che vengono passati agli autori. Questo avviene per Apple Music, mentre per Apple TV+ l’aumento viene praticato per il fatto che ora ci sono più contenuti disponibili.

Questi presupposti hanno portato ad aumenti generalizzati che si differenziano per la tipologia del servizio. Ecco qui di seguito i nuovi prezzi per i servizi individuali:

Apple Music 10,99 € (era 9,99 €)

Apple Music Famiglia 16,99 € (14,99€)

Apple TV+ 6,99 € (era 4,99 €)

Apple TV+ piano annuale 69,99 € (era 49,99 €)

Aumentano di conseguenza anche i prezzi del pacchetto Apple One, l’offerta che include Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e iCloud+. Qui di seguito i nuovi prezzi:

Apple One Individuale con iCloud+ da 50GB 16,95 € (14,95 €)

Apple One Famiglia con iCloudè+ da 200 GB 22,95 € (19,95 €)

Premium con Fitness + e iCloud + 2 TB 31,95 € (28,95€)

Per il momento non ci sono aumenti ad altri servizi come ad esempio iCloud + il cui costo individuale resta vincolato ai prezzi precedenti. È anche importante segnalare che Apple ha aumentato negli Stati Uniti i prezzi in maniera del tutto simile da un dollaro a tre dollari. In questo caso, al contrario di quanto successo nel caso dell’hardware, non viene quindi trasferito sul cliente l’aumento del valore del dollaro rispetto all’euro.

Per tutte le novità Apple introdotte martedì 18 ottobre si parte dai rispettivi collegamenti: iPad Pro 2022 M2, nuovo iPad 2022 di decima generazione e anche Apple TV 4K 2022.