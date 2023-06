watchOS 10, tutto quello che c’è da sapere

Tra i sistemi operativi che ogni anno Apple aggiorna c’è anche pure watchOS. Si tratta del sistema che “muove” Apple Watch e che è strettamente vincolato ad iOs il sistema operativo di iPhone. In coincidenza con la presentazione di iOs 17 che avverrà alla WWDC 2023 che si apre lunedì 5 giugno, WatchOs arriverà alla versione 10. In questo articolo vediamo quali potrebbero essere le principali novità messe a disposizione di chi ha uno smartwatch della Mela.

Partiamo subito col dire che watchOS 10 dovrete essere un aggiornamento piuttosto importante, con diverse novità soprattutto nell’interfaccia. Questa, almeno, è la previsione di Mark Gurman di Bloomberg.

Caratteristiche watchOS 10

Fino ad oggi, a dire il vero, Apple ha cambiato relativamente poco il suo sistema operativo da polso. Sin dall’introduzione del primo Apple Watch, infatti, l’interfaccia grafica è stata essenzialmente la stessa, seppur con diversi affinamenti e migliorie.

Nuova Griglia applicazioni

Ma secondo le precisioni con watchOS 10 questo cambierà e sarà proprio l’interfaccia a cambiare. Apple starebbe, infatti, starebbe progettando una importante modifica al sistema con cui si interagisce con l’orologio rendendola più facile da navigare e includendo addirittura cartelle per le app.

Widget su Apple Watch

I Widget aranno uno dei punti focali di watchOS 10, con Apple che reintrodurrà un’interfaccia simile alla vista “Glances” utilizzata nelle versioni precedenti di watchOS. I widget, in sostanza, dovrebbero essere delle scorciatoie per accedere ad alcune informazioni in modo ancor più rapido e intuitivo. Naturalmente, dovrebbero essere interattivi, per poter accedere al maggior numero di informazioni possibile, senza necessariamente dover aprire l’app di riferimento.

here’s another example, but instead of a mix it’s all widgets and live activities – effectively transforming the home screen into glances https://t.co/okJnLVhFTI pic.twitter.com/9rnWABjwaa — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) April 9, 2023

L’interfaccia dei widget ricorderà quella della watch face di Siri, ma sarà disponibile per l’uso con qualsiasi watch face di Apple Watch. Sarà anche simile alla funzione di impilamento widget disponibile su iPhone, che consente di scorrere una pila di widget.

I possessori di Apple Watch, insomma, potrebbero sfogliare i widget per il tracciamento delle attività, del meteo, delle azioni, degli appuntamenti calendario e altro ancora, invece di aprire le singole app.

Peraltro, Apple potrebbe scegliere di modificare il comportamento per la pressione della Digital Crown, permettendo così di aprire l’interfaccia dei widget anziché la schermata principale.

Nuova interfaccia app per schermi più grandi

Secondo alcune voci recenti, l’interfaccia verrebbe modificata per adeguarsi ai nuovi display più grandi. In particolare quello di Apple Watch Ultra ma anche quelli di Apple Watch 7. L’attuale layout è nato per schermi (312 x 390 pixel a 326 ppi) che oggi non sono più usati. Apple Watch 8 da 45mm ad esempio ha uno schermo da 352 x 430 pixel ma anche il più piccolo dei display è da 324×394 pixel. Apple Watch Ultra ha uno schermo da 410×502 pixel.

Cambierebbero quindi le interfacce delle app principali, anche se non ci sono informazioni dettagliate su come ciò potrebbe avvenire. Inoltre, se tale cambiamento dovesse esserci, non è da escludere che lo stesso possa avvenire anche per i quadranti.

Quadranti terze parti

Non solo quelli di sistema. Ed infatti, sebbene finora Apple non abbia consentito la creazione di watch face di terze parti, con watchOS 10 potrebbe scegliere di aprire a questa novità. Si ipotizza che Apple stia pianificando di aggiungere alcune delle “funzionalità più richieste” all’iPhone, quindi c’è la possibilità che accada lo stesso per l’Apple Watch, considerando l’apertura ai quadranti personalizzati come una di queste.

Compatibilità watchOS 10

Ovviamente, c’è anche da fare i conti con la compatibilità. Così come non tutti gli iPhone sono compatibili con gli aggiornamento iOS, anche watchOS 10 non sarà instancabile su tutti gli orologi della Mela. Al momento non ci sono note di compatibilità ufficiali, ma se le voci dovessero essere confermate, l’aggiornamento di watchOS 10 sarà compatibile con Apple Watch Series 4 e versioni successive, come è stato per watchOS 9.

Data di lancio

watchOS 10 sarà presentato al keynote di presentazione della WWDC23 del prossimo giugno, quindi il 5 giugno. Il sistema operativo, probabilmente, sarà disponibile agli sviluppatori lo stesso giorno e, successivamente, offerto ai tester beta pubblici, sempre entro l’estate.

Il rilascio definitivo di watchOS 10 avverrà, invece, in autunno proprio in concomitanza con il lancio di nuovi modelli di Apple Watch.

Per tutto quello che Apple potrebbe presentare alla WWDC23 il link da seguire è direttamente questo, mentre qui trovate la guida su quale Apple Watch acquistare.