Unboxing di Face Mask, la mascherina protettiva anti-covid di Apple

Apple ha iniziato a distribuire ai dipendenti la sua maschera protettiva “Face Mask”. Come lecito aspettarsi da Apple, anche nmel confezionamento di un semplice prodotto come questo non può mancare lo stile che da sempre contraddistingue l’azienda.

Mark Gurman ha condiviso le immagini dell’unboxing di Face Mask, una delle mascherine sviluppate internamente a Cupertino; la mascherina in questione è composta da tre strati per filtrare le particelle, è lavabile e riutilizzabile fino a cinque volte. Al pari delle varie mascherine che abbiamo imparato ad utilizzare, anche con la Face Mask i cordini che si posizionano dietro le orecchie sono regolabili, in modo tale da poter essere indossata per più ore consecutive senza fastidi.

La Casa di Cupertino ha dichiarato di aver condotto “un’attenta ricerca e diversi test” nel tentativo di trovare i materiali giusti per filtrare l’aria senza interrompere le forniture dei dispositivi di protezione per il personale sanitario durante questa fase di emergenza.

I dipendenti della Mela, inclusi quelli della catena di negozi Apple Retail, riceveranno le prime mascherine in questi giorni Apple, lo ricordiamo, fornisce anche mascherine chirurgiche tradizionali ai clienti che visitano i propri negozi, ma non sono quelle che invece indosseranno a breve i dipendenti

Apple sta, tra le altre cose, lavorando anche a una versione di mascherina trasparente, per consentire alle persone non udenti e ipoudenti di comprende meglio cosa sta dicendo chi lo indossa. Il link riportato sulla confezione porta ad AppleConnect, portale dei dipendenti della Mela.

Oltre alle mascherine, Apple ha anche creato due tipi di visiere facciali, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei dipendenti.

