Android 11 Go sarà veloce e sicuro anche sugli smartphone più modesti

Android 11 è stato appena rilasciato, non senza qualche piccola sorpresa. Tra queste la presentazione di Google anche di Android 11 Go Edition, sistema operativo destinato al mercato degli smartphone Android entry-level. Molte delle modifiche sono progettate per sfruttare le funzionalità migliorate sui dispositivi economici moderni come schermi più grandi, doppia fotocamera, più RAM e spazio di archiviazione aggiuntivo.

Il sistema operativo ora supporta terminali con 2 GB di RAM (rispetto a 1,5 GB prima), offrendo agli utenti ulteriori 270 MB di spazio libero, sufficiente per eseguire “da tre a quattro app in più in background”, secondo quanto affermato da Google. A tal fine, può avviare le app il 20% più velocemente di Android Go 10, consentendo un cambio di app più veloce senza rallentare il telefono. L’edizione Android Go su dispositivi da 2 GB supporta anche fino a 900 MB di spazio di archiviazione aggiuntivo, sufficiente per scaricare un film, ad esempio.

Il sistema operativo aggiornato ha anche nuove funzionalità che rendono più comodo e sicuro l’utilizzo del sistema. Ad esempio, il sistema mostra le conversazioni di tutte le app di messaggistica in uno spazio dedicato nella sezione delle notifiche, così l’utente potrà vedere, rispondere e gestire le conversazioni con la famiglia e gli amici in un unico posto, indipendentemente dall’app utilizzata.

In termini di sicurezza, l’utente sarà chiamato a concedere autorizzazioni una tantum per concedere alle app l’accesso a sensori specifici come il microfono, la fotocamera o la posizione. Dopo un lungo periodo di tempo, questi verranno ripristinati automaticamente in modo da non consentire nuovamente l’accesso, così da richiedere nuovamente l’intervento consapevole dell’utente. Android Go 11 può anche utilizzare lo spazio aggiuntivo sullo schermo dei più recenti per consentire la navigazione basata sui gesti.

L’anno scorso, Google ha affermato che 500 produttori hanno lanciato più di 1.600 dispositivi Android in edizione Go, con brand popolari tra cui Samsung, Xiaomi e altri ancora. Molti di questi costano meno di 100 dollari e alcuni come il Tecno Spark Go 2020 sono già dotati di 2 GB di RAM.

Android 11 Go sarà distribuito a partire dal mese prossimo.

