Matter 1.4.1 semplifica il setup dei dispositivi in ambito domotica

Matter, lo standard per la domotica che si basa su un mix di diversi protocolli radio, è stato aggiornato. A soli sei mesi dal precedente aggiornamento la CSA – alleanza che si occupa dello standard (e che vede tra i membri Apple, Google Amazon e Samsung) – ha predisposto un aggiornamento minore (Matter 1.4.1) ma interessante, con novità che riguardano la procedura di impostazioni iniziale dei dispositivi mediante codici QR e tag NFC e semplificazioni per quanto riguarda la visualizzazione di termini e condizioni

La connessione di un dispositivo Matter avviene sempre con l’aiuto di un codice QR, eredità delle sue fondamenta fornite da HomeKit, il funzionamento voluto da Apple per la propria domotica. L’obiettivo è semplificare ulteriormente il setup: vari produttori mostrano un codice QR sul dispositivo o sulla confezione per consentire di avviare la configurazione; se abbiamo a che fare con i dispositivi (ad esempio una confezione con quattro lampadine o due prese) è necessario ripetere la procedura più volte; il supporto porto multi-device permette ora all’utente di scansionare un singolo codice QR e configurare tutti i dispositivi con l’app companion (es. Alexa o Casa di Apple).

Quando non è possibile scansionare il codice QR (es. lampadine già installate e accese) l’alternativa offerta da Matter 1.4.1 è la possibilità di aggiungere un tag NFC da leggere avvicinando lo smartphone.

Ultima novità di rilievo riferita dalla CSA è l’Enhanced Setup Flow (processo di configurazione migliorato), novità che interesserà soprattutto i produttori, che potranno visualizzare le condizioni d’uso nel processo iniziale di connessione dei loro prodotti. Finora i prodotti che richiedevano autorizzazioni esplicite da parte degli utenti, in particolare nell’ambito del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), forzavano il passaggio sull’app fornita dal produttore. Con l’ESF, si potrà evitare di passare ad app di terze parti e fare tutto direttamente con l’app Casa, Home Assistant o qualsiasi altra app compatibile con lo standard, leggendo e accettare i termini e le condizioni, oltre a fornire i consensi per la privacy previsti in Europa.

Come sempre, bisognerà aspettare che gli accessori connessi e gli ecosistemi della domotica adotteranno le novità. Di solito passano mesi tra l’uscita di un aggiornamento di Matter e i primi prodotti sul mercato con supporto alle novità, e ancora di più è lenta Apple nell’adottare le novità, giacché l’app Casa è sempre indietro rispetto alle versioni più odierne standard. È probabile che novità specifiche riguardanti Apple siano annunciate nell’ambito della WWDC (conferenza sviluppatori) di giugno.

Per tutte le notizie e gli articoli dedicati alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet.