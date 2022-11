MediaTek Dimensity 9200 è pronto per Wi-Fi 7 e super grafica

Per anni i chip MediaTek sono stati associati per lo più ai dispositivi Android di prezzo contenuto, ma già a partire dal chip Dimensity 9000 introdotto a fine 2021, il costruttore punta sempre più ai terminali di fascia superiore: questo vale ancora di più per il nuovo MediaTek Dimensity 9200 appena annunciato che offre supporto per Wi-Fi 7 e anche prestazioni grafiche decisamente migliorate, fino a includere il supporto per la grafica realistica con tecnologia ray-tracing.

Secondo il costruttore questo chip è il primo per dispositivi mobile a impiegare l’architettura ARMv9 Gen 2. La gestione delle operazioni più complesse è affidata al grande core Cortex-X3 affiancato da tre core Cortex-A715 ad alte prestazioni. Invece per gestire compiti meno impegnativi e risparmiare energia entrano in funzione quattro core Cortex-A510 a basso consumo per preservare l’autonomia.

Questa combinazione di core CPU porta un miglioramento contenuto delle prestazioni compreso tra il 10-12% rispetto al precedente Dimensity 9000, questo però a fronte di una riduzione dei consumi di energia che arriva fino al 25%. I miglioramenti più consistenti in termini di prestazioni arrivano sul versante della grafica, grazie all’impiego per la prima volta della nuova GPU Immortalis-G715 di ARM.

Oltre alla elaborazione ray tracing hardware, la GPU triplica il numero dei triangoli gestiti, nel complesso offrendo un balzo delle prestazioni grafiche del 32%, il tutto impiegando fino al 41% in meno di energia. Sul versante connettività il chip supporta sia le connessioni 5G sub 6GHz che quelle mmWave per offrire velocità sostenute in più paesi nel mondo. Il processore per immagini Imagiq 890 è il primo con supporto per sensori RGBW, promettendo così più luminosità e dettagli rispetto al classico RGB.

Il chip supporta la tecnologia UFS 4.0 per archiviazione veloce, memorie RAM LPDDR5X fino a 8.5 Gbps e anche audio in ala risoluzione 24-bit a 192KHz. I primi terminali Android con il nuovo chip MediaTek Dimensity 9200 sono attesi prima della fine di quest’anno.

