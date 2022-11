Redmi Note11, Xiaomi Pad5 e Redmi 9C in sconto del 15%

Grandi offerte in casa Xiaomi. L’occasione è quella giusta se siete alla ricerca di uno smartphone, di un tablet o, perché no, di entrambi. Fino all’11 novembre prossimo, Redmi Note 11, Xiaomi Pad 5 e Redmi 9C si acquistano a partire da 129 euro, grazie al 15% di sconto. Ecco i link per risparmiare.

Redmi Note 11 non ha certo bisogno di presentazioni. Redmi Note 11 è dotato di un display Full HD+ da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, mentre al suo interno batte un processore Snapdragon 680. Quello per cui da sempre sono apprezzate le serie Note di Redmi è l’autonomia, che anche in questo caso non deluderà le aspettative grazie ad una batteria con capacità nominale di5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33 W.

Nella sua versione da 4+128 GB solitamente costa 195 euro, ma per tutto il periodo dell’offerta lo portate a casa a 165 euro. La versione da 6+128 GB, invece si acquista a 177 euro, anziché 209.

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 sembra, invece, un iPad Pro, ed è certamente una vera e propria manna dal cielo per chi fosse alla ricerca di un tablet performante, senza spendere cifre folli. Monta infatti uno schermo da 11 pollici con risoluzione WQHD+ a 2.560 x 1.600 pixel, 120 Hz e supporto a un miliardo di colori, con DCI-P3 e Dolby Vision. Sotto il cofano c’è il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 860 a 2.96 GHz costruito a 7 nm, affiancato da GPU Adreno 640 e 6 GB di RAM.

Solitamente costa 364 euro, ma al momento dell’offerta lo pagate meno di 310 euro.

Redmi 9C

In ultimo, non per importanza, Redmi 9C, uno smartphone per chi vuole risparmiare, senza rinunciare allo stile e alla multimedialità Dotato di fotocamera tripla AI e display da 6,53 pollici, questa volta con batteria da 5000mAh. L’ entry-level è dotato di processore MediaTek Helio G35, octa-core che può arrivare a una clock fino a 2.3GHz. La tripla camera posteriore è ottimizzata per l’IA che può catturare rapidamente e facilmente immagini nitide e chiare in diverse situazioni.

Anche in questo caso lo sconto è del 15%, e lo portate a casa cliccando qui a 129 euro, anziché 152.