Memorie SanDisk e WD in offerta fino al 20%: SSD, microSD, SD, chiavette USB e non solo

Il momento migliore per aumentare il proprio spazio di archiviazione è questo. Grazie alle attuali offerte di Settembre su Amazon le memorie di SanDisk e Western Digital sono infatti in forte sconto e vi permettono di risparmiare decine di euro sul prezzo originale.

In promozione ci sono le soluzioni più disparate: potete infatti comprare a poco prezzo diverse schede microSD per espandere la memoria dello smartphone oppure per potenziare quella dell’action camera, ma ci sono diverse offerte anche su SSD portatili, schede SD e Compact Flash per fotocamere, chiavette USB e tanto altro.

Di seguito trovate la lista delle memorie in promozione che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

SanDisk Extreme Scheda di Memoria, SDXC da 64 GB fino a 150 MB/sec, Classe 10, U3, V30 In offerta a 19,99 € – invece di 20,46 €

sconto 2% – fino al 4 set 21

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda microSDXC UHS-I per Chromebook con adattatore SD e velocità di trasferimento fino a 120 MB/s, 64 GB In offerta a 19,99 € – invece di 22,69 €

sconto 12% – fino al 4 set 21

Click qui per approfondire

SanDisk 3 Pack Ultra Scheda di Memoria SDHC da 32 GB, fino a 120 MB/s, classe 10, UHS-I, V10, 3 x 32BG In offerta a 22,99 € – invece di 26,99 €

sconto 15% – fino al 4 set 21

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 160 / 90 MB/sec, Classe 10, UHH-I, U3, V30 In offerta a 28,99 € – invece di 30,19 €

sconto 4% – fino al 4 set 21

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, fino a 120 MB/s, Prestazioni dell’App A1, Clase 10, U1, 200 GB In offerta a 31,99 € – invece di 36,99 €

sconto 14% – fino al 4 set 21

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO, Scheda di memoria da 128 GB SDXC fino a 170 MB / s, UHS-1, Classe 10, U3, V30 In offerta a 32,99 € – invece di 39,99 €

sconto 18% – fino al 4 set 21

Click qui per approfondire

SanDisk MAX Endurance Scheda microSDXC 128 GB per Videosorveglianza Domestica e Dashcam, con Adattatore SD, 60.000 ore di Endurance In offerta a 37,99 € – invece di 47,46 €

sconto 20% – fino al 4 set 21

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Dual M3.0 USB Flash Drive 256GB, fino a 150 MB/s In offerta a 39,99 € – invece di 45,96 €

sconto 13% – fino al 4 set 21

Click qui per approfondire

SanDisk iXpand Go 128 GB Unità Flash USB per Backup di iPhone e iPad In offerta a 46,99 € – invece di 58,45 €

sconto 20% – fino al 4 set 21

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, fino a 120 MB/s, Prestazioni dell’App A1, Clase 10, U1, 400 GB In offerta a 56,99 € – invece di 59,90 €

sconto 5% – fino al 4 set 21

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Scheda di Memoria Microsdxc da 256 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, Fino a 160 MB/Sec, Classe 10, Uhs-I, U3, V30 In offerta a 59,99 € – invece di 62,03 €

sconto 3% – fino al 4 set 21

Click qui per approfondire

SanDisk iXpand Luxe Unità Flash 128 GB, 2-in-1 Lightning e connettori USB Type-C per iPhone e iPad In offerta a 60,99 € – invece di 73,15 €

sconto 17% – fino al 4 set 21

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro CompactFlash Scheda di Memoria 64 GB, 160 MB/s In offerta a 70,99 € – invece di 85,40 €

sconto 17% – fino al 4 set 21

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 400 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-3, U3, V30 In offerta a 86,99 € – invece di 105,01 €

sconto 17% – fino al 4 set 21

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO, Scheda di memoria da 64 GB SDXC fino a 300 MB / s, UHS-II, Classe 10, V90, U3 In offerta a 99,99 € – invece di 125,57 €

sconto 20% – fino al 4 set 21

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità di Lettura Fino a 1.050 MB/s e di Scrittura Fino a 1.000 MB/s, Resistente e Impermeabile (IP55), 500 GB In offerta a 100,99 € – invece di 111,99 €

sconto 10% – fino al 4 set 21

Click qui per approfondire

SanDisk microSDXC UHS-I Scheda per Nintendo Switch 512GB, Prodotto con Licenza Nintendo In offerta a 104,99 € – invece di 110,99 €

sconto 5% – fino al 4 set 21

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO scheda di memoria microSDXC da 512 GB + Adattatore SD, fino a 170 MB/sec, classe di velocità UHS 3 (U3), V30 In offerta a 117,99 € – invece di 125,00 €

sconto 6% – fino al 4 set 21

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO 512 GB Unità Flash a Stato Solido USB 3.2, Velocità di Lettura Fino a 420 MB/S e di Scrittura Fino a 380 MB/s In offerta a 127,99 € – invece di 145,49 €

sconto 12% – fino al 4 set 21

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità di Lettura e Scrittura Fino a 2.000 MB/s, Resistente e Impermeabile (IP55), 1 TB In offerta a 196,99 € – invece di 213,99 €

sconto 8% – fino al 4 set 21

Click qui per approfondire

WD 500GB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Blu In offerta a 96,99 € – invece di 108,99 €

sconto 11% – fino al 4 set 21

Click qui per approfondire